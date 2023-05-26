МИД РФ: Арктика становится новой площадкой для мировых конфликтов

26 мая 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Конфликтность в Арктике повышается, заявил Николай Корчунов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Напряженность в Арктическом регионе нарастает. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов на круглом столе, посвященном истории российских достижений в Арктике. По его словам, регион становится площадкой для геополитических конфликтов. «Мы видим, что в последнее время возросло внимание к Арктическому региону со стороны всего мирового сообщества, и геополитически регион тоже становится все более такой важной площадкой, к сожалению, повышается конфликтность в регионе», — заявил Николай Корчунов. Его слова приводит ТАСС. Ранее Корчунов заявил о возможной эскалации в Арктике из-за действий НАТО. Он не видит улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике. На Западе считают, что следующее большое противостояние России и Запада будет за природные ресурсы Арктики. Она богата ресурсами и под ее водами могут храниться большое количество баррелей нефти и других полезны материалов.

Напряженность в Арктическом регионе нарастает. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов на круглом столе, посвященном истории российских достижений в Арктике. По его словам, регион становится площадкой для геополитических конфликтов. «Мы видим, что в последнее время возросло внимание к Арктическому региону со стороны всего мирового сообщества, и геополитически регион тоже становится все более такой важной площадкой, к сожалению, повышается конфликтность в регионе», — заявил Николай Корчунов. Его слова приводит ТАСС. Ранее Корчунов заявил о возможной эскалации в Арктике из-за действий НАТО. Он не видит улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике. На Западе считают, что следующее большое противостояние России и Запада будет за природные ресурсы Арктики. Она богата ресурсами и под ее водами могут храниться большое количество баррелей нефти и других полезны материалов.