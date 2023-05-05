России предрекли новую точку противостояния с Западом

Bloomberg: Россия и Запад начнут конфликтовать из-за Арктики
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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, север, тундра, арктика, экология, экологическая катастрофа, норильская тундра, таймыр
Россия и Запад будут противостоять друг-другу из-за Арктики, предполагают авторы Bloomberg Фото:

Следующее крупное противостояние России и Запада начнется за природные ресурсы Арктики. Об этом сообщает Bloomberg.

«Следующее противостояние России с Западом лежит в богатой ресурсами Арктике. Страны по-прежнему смогут свободно путешествовать по международным водам, но природные ресурсы под ними могут быть огромными, и их можно захватить», — пишут авторы материала. Они уточняют, что Арктика богата ресурсами и под ее водами могут храниться миллионы баррелей нефти и другие полезные материалы.

По мнению западных аналитиков, Россия может усилить военное присутствие в Арктике для противостояния США. В Белом доме считают, что Штатам следует сотрудничать с РФ в Арктике. Посол России в США Анатолий Антонов высказывал опасения, что работу Арктического совета могут возобновить без участия России. В Польше заявили, что в вопросе освоения Арктики, Россия рассматривается США как главный соперник, передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать Арктику, пишет Life.

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Следующее крупное противостояние России и Запада начнется за природные ресурсы Арктики. Об этом сообщает Bloomberg. «Следующее противостояние России с Западом лежит в богатой ресурсами Арктике. Страны по-прежнему смогут свободно путешествовать по международным водам, но природные ресурсы под ними могут быть огромными, и их можно захватить», — пишут авторы материала. Они уточняют, что Арктика богата ресурсами и под ее водами могут храниться миллионы баррелей нефти и другие полезные материалы. По мнению западных аналитиков, Россия может усилить военное присутствие в Арктике для противостояния США. В Белом доме считают, что Штатам следует сотрудничать с РФ в Арктике. Посол России в США Анатолий Антонов высказывал опасения, что работу Арктического совета могут возобновить без участия России. В Польше заявили, что в вопросе освоения Арктики, Россия рассматривается США как главный соперник, передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать Арктику, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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