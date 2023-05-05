России предрекли новую точку противостояния с Западом

Bloomberg: Россия и Запад начнут конфликтовать из-за Арктики

05 мая 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Россия и Запад будут противостоять друг-другу из-за Арктики, предполагают авторы Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следующее крупное противостояние России и Запада начнется за природные ресурсы Арктики. Об этом сообщает Bloomberg. «Следующее противостояние России с Западом лежит в богатой ресурсами Арктике. Страны по-прежнему смогут свободно путешествовать по международным водам, но природные ресурсы под ними могут быть огромными, и их можно захватить», — пишут авторы материала. Они уточняют, что Арктика богата ресурсами и под ее водами могут храниться миллионы баррелей нефти и другие полезные материалы. По мнению западных аналитиков, Россия может усилить военное присутствие в Арктике для противостояния США. В Белом доме считают, что Штатам следует сотрудничать с РФ в Арктике. Посол России в США Анатолий Антонов высказывал опасения, что работу Арктического совета могут возобновить без участия России. В Польше заявили, что в вопросе освоения Арктики, Россия рассматривается США как главный соперник, передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать Арктику, пишет Life .

Следующее крупное противостояние России и Запада начнется за природные ресурсы Арктики. Об этом сообщает Bloomberg. «Следующее противостояние России с Западом лежит в богатой ресурсами Арктике. Страны по-прежнему смогут свободно путешествовать по международным водам, но природные ресурсы под ними могут быть огромными, и их можно захватить», — пишут авторы материала. Они уточняют, что Арктика богата ресурсами и под ее водами могут храниться миллионы баррелей нефти и другие полезные материалы. По мнению западных аналитиков, Россия может усилить военное присутствие в Арктике для противостояния США. В Белом доме считают, что Штатам следует сотрудничать с РФ в Арктике. Посол России в США Анатолий Антонов высказывал опасения, что работу Арктического совета могут возобновить без участия России. В Польше заявили, что в вопросе освоения Арктики, Россия рассматривается США как главный соперник, передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать Арктику, пишет Life.