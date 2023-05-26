Кремль: договоренности по Карабаху позволяют выйти на мирный договор

Кремль: договоренности по Карабаху позволяют выйти на подписание мирного договора

26 мая 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Кремль: договоренности по Карабаху позволяют выйти на подписание мирного договора Фото: Владимир Андреев © URA.RU Достигнутые концептуальные договоренности по Нагорному Карабаху между Арменией и Азербайджаном позволяют в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Задачи финализировать все до конца не ставится. Главное — конечный результат. По этим соображениям, вряд ли кто-то может спрогнозировать итоговую дату подписания мирного договора. Но сейчас во многом обстоятельства поменялись, и концептуально эти обстоятельства позволяют в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора», — сообщил Песков. Также представитель Кремля отметил, что накануне во время трехсторонней встречи в Кремле президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о проведении встречи в Москве профильных вице-премьеров. «Будут дошлифовываться вопросы, по которым есть принципиальное понимание, как их решать, но нужно договариваться по деталям. Есть общая точка зрения, что есть понимание глав государств, как эти вопросы решать, поэтому на рабочем уровне не должно создаваться искусственных препятствий», — подчеркнул Дмитрий Песков. На встрече в Кремле 25 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликтная ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию. Он предложил вице-премьерам двух стран встретиться через неделю в Москве, чтобы договориться по спорным техническим моментам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Достигнутые концептуальные договоренности по Нагорному Карабаху между Арменией и Азербайджаном позволяют в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Задачи финализировать все до конца не ставится. Главное — конечный результат. По этим соображениям, вряд ли кто-то может спрогнозировать итоговую дату подписания мирного договора. Но сейчас во многом обстоятельства поменялись, и концептуально эти обстоятельства позволяют в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора», — сообщил Песков. Также представитель Кремля отметил, что накануне во время трехсторонней встречи в Кремле президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о проведении встречи в Москве профильных вице-премьеров. «Будут дошлифовываться вопросы, по которым есть принципиальное понимание, как их решать, но нужно договариваться по деталям. Есть общая точка зрения, что есть понимание глав государств, как эти вопросы решать, поэтому на рабочем уровне не должно создаваться искусственных препятствий», — подчеркнул Дмитрий Песков. На встрече в Кремле 25 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликтная ситуация между Азербайджаном и Арменией движется к урегулированию. Он предложил вице-премьерам двух стран встретиться через неделю в Москве, чтобы договориться по спорным техническим моментам.