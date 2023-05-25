В Челябинске на три дня вводят режим «черного неба»

В Челябинске неблагоприятные метеоусловия продлятся с 26 по 29 мая

26 мая 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

С 26 по 29 мая погода не будет способствовать рассеиванию вредных примесей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 26 по 29 мая вводят режим «черного неба». О том, что метеоусловия не благоприятны для рассеивания вредных примесей, URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» (ЕДДС). «По данным гидрометцентра в Челябинске с 19:00 26 мая до 19:00 29 мая сохраняются метеоусловия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ночью ожидаются инверсии и слабый ветер неблагоприятного направления», — уточнили в ЕДДС. Челябинский Роспотребнадзор в режим «черного неба» рекомендует не находится долгое время на открытом воздухе, отказаться от проветривания помещений и надевать маски. Также челябинцам советуют больше пить и сменить контактные линзы на очки.

В Челябинске с 26 по 29 мая вводят режим «черного неба». О том, что метеоусловия не благоприятны для рассеивания вредных примесей, URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» (ЕДДС). «По данным гидрометцентра в Челябинске с 19:00 26 мая до 19:00 29 мая сохраняются метеоусловия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ночью ожидаются инверсии и слабый ветер неблагоприятного направления», — уточнили в ЕДДС. Челябинский Роспотребнадзор в режим «черного неба» рекомендует не находится долгое время на открытом воздухе, отказаться от проветривания помещений и надевать маски. Также челябинцам советуют больше пить и сменить контактные линзы на очки.