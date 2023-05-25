25 мая 2023

В Челябинске на три дня вводят режим «черного неба»

В Челябинске неблагоприятные метеоусловия продлятся с 26 по 29 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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С 26 по 29 мая погода не будет способствовать рассеиванию вредных примесей Фото:

В Челябинске с 26 по 29 мая вводят режим «черного неба». О том, что метеоусловия не благоприятны для рассеивания вредных примесей, URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» (ЕДДС).

«По данным гидрометцентра в Челябинске с 19:00 26 мая до 19:00 29 мая сохраняются метеоусловия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ночью ожидаются инверсии и слабый ветер неблагоприятного направления», — уточнили в ЕДДС.

Челябинский Роспотребнадзор в режим «черного неба» рекомендует не находится долгое время на открытом воздухе, отказаться от проветривания помещений и надевать маски. Также челябинцам советуют больше пить и сменить контактные линзы на очки.

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В Челябинске с 26 по 29 мая вводят режим «черного неба». О том, что метеоусловия не благоприятны для рассеивания вредных примесей, URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска» (ЕДДС). «По данным гидрометцентра в Челябинске с 19:00 26 мая до 19:00 29 мая сохраняются метеоусловия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ночью ожидаются инверсии и слабый ветер неблагоприятного направления», — уточнили в ЕДДС. Челябинский Роспотребнадзор в режим «черного неба» рекомендует не находится долгое время на открытом воздухе, отказаться от проветривания помещений и надевать маски. Также челябинцам советуют больше пить и сменить контактные линзы на очки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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