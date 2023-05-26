Песков сообщил, что Шольц не звонил Путину

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Путин не звонил Шольцу, отметил Дмитрий Песков Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц не звонил президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Пока какой-то информации, что Германия инициировала телефонный разговор [с Путиным], я не имею. Разговаривать надо. Президент России остается открытым для диалога, при это преследуя основную цель — защита интересов нашей страны», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Канцлер Германии Олаф Шольц не звонил президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Пока какой-то информации, что Германия инициировала телефонный разговор [с Путиным], я не имею. Разговаривать надо. Президент России остается открытым для диалога, при это преследуя основную цель — защита интересов нашей страны», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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