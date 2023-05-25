Виктор Христенко поблагодарил СПП за поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший вице-премьер России и президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко стал 26 мая почетным гражданином Челябинской области. Знак отличия ему вручил губернатор Алексей Текслер на юбилейном заседании Союза промышленников и предпринимателей региона, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Званием почетный гражданин Челябинской области награждается Виктор Борисович Христенко», — объявил ведущий, после чего Текслер на сцене вручил Христенко памятный знак отличия.

«Это высокая награда, спасибо Алексею Текслеру. Для меня, родившегося здесь и ставшего человеком, это серьезная история. И чтобы стать человеком, надо находиться в хорошей компании. Спасибо, что все эти годы вы мне помогали», — заявил Христенко представителям СПП региона.

Христенко родился 28 августа 1957 года в Челябинске. В 1979 году он окончил инженерно-строительный факультет Челябинского политехнического института по специальности «экономика и организация строительства».

Христенко также является мужем вице-премьера России Татьяны Голиковой. Сам Христенко возглавлял Министерство промышленности и торговли с 12 мая 2008 года. В феврале 2012 года в связи переходом на работу в ЕЭК Христенко был освобожден от должности министра.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, выступая в Челябинске на юбилейном заседании регионального СПП, также похвалил область и представителей бизнеса за рост зарплат в регионе. На мероприятии собрались ведущие промышленники и предприниматели, стоявшие у истоков создания областного союза.

После присвоения почетного звания Христенко обнял губернатора Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU