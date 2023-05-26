Полпред Якушев похвалил Челябинскую область за рост заработной платы. Фото, видео

26 мая 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев выступил в Челябинске на юбилейном заседании СПП области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 26 мая выступил в Челябинске на юбилейном заседании Союза промышленников и предпринимателей (СПП) области. На мероприятии он похвалил область и представителей бизнеса за рост зарплат в регионе, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Благодаря вашей работе Челябинская область является лидером по ряду направлений. В 2022 году вы, как и другие субъекты УрФО, продемонстрировали рост доходов населения, рост заработной платы. Бизнес Урала — это бизнес с человеческим лицом», — заявил Якушев. Многие предприятия увеличили объемы выпускаемой продукции в разы. И это огромный труд, ваши верные управленческие решения, отметил полпред УрФО. «Те задачи, которые стояли перед оборонкой, казались невероятными. Но прошел год, и мы это сделали», — добавил Якушев. Открывая юбилейное, 30-е мероприятие, президент Союза промышленников и предпринимателей области Виктор Рашников отметил, что СПП был учрежден в крайнее сложное время, в 1992 году, когда немыслимая инфляция в 2500% обесценивала все труды и накопления промышленников. В обществе царила либерализация цен и анархия в сфере оплаты труда. В современных условия СПП ищут и находят новых партнеров. Союз продолжает формировать промышленную политику региона, участвовать в законодательных процессах, рассказал Рашников. В Челябинске собрались ведущие промышленники и предприниматели, стоявшие у истоков создания областного союза. От региональных властей приглашенными гостями стали губернатор Алексей Текслер и его заместители. Челябинская область стала лидером по ряду направлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 26 мая выступил в Челябинске на юбилейном заседании Союза промышленников и предпринимателей (СПП) области. На мероприятии он похвалил область и представителей бизнеса за рост зарплат в регионе, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Благодаря вашей работе Челябинская область является лидером по ряду направлений. В 2022 году вы, как и другие субъекты УрФО, продемонстрировали рост доходов населения, рост заработной платы. Бизнес Урала — это бизнес с человеческим лицом», — заявил Якушев. Многие предприятия увеличили объемы выпускаемой продукции в разы. И это огромный труд, ваши верные управленческие решения, отметил полпред УрФО. «Те задачи, которые стояли перед оборонкой, казались невероятными. Но прошел год, и мы это сделали», — добавил Якушев. Открывая юбилейное, 30-е мероприятие, президент Союза промышленников и предпринимателей области Виктор Рашников отметил, что СПП был учрежден в крайнее сложное время, в 1992 году, когда немыслимая инфляция в 2500% обесценивала все труды и накопления промышленников. В обществе царила либерализация цен и анархия в сфере оплаты труда. В современных условия СПП ищут и находят новых партнеров. Союз продолжает формировать промышленную политику региона, участвовать в законодательных процессах, рассказал Рашников. В Челябинске собрались ведущие промышленники и предприниматели, стоявшие у истоков создания областного союза. От региональных властей приглашенными гостями стали губернатор Алексей Текслер и его заместители.