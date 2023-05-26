Песков раскрыл дальнейшую судьбу иконы Рублева «Троица»

Песков: «Троица» будет передана в храм Христа Спасителя
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© Служба новостей «URA.RU»
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Виды на Храм Христа Спасителя. Москва, фонари, ххс, храм христа спасителя, патриарший мост
В храме Христа Спасителя «Троицу» осмотрят специалисты, сказал Песков Фото:

Знаменитая икона Андрея Рублева «Троица» будет перемещена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. После этого специалисты примут решение о ее реставрации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Согласована схема, согласно которой „Троица“ будет доставлена в храм Христа Спасителя с соблюдением всех мер по ее сохранности. Решение о ее дальнейшей реставрации будет принимать группа специалистов», — заявил Песков.

Икону РПЦ намерена была выставить в храме Христа Спасителя на православный праздник Троицы. Однако в Третьяковской галерее выступили с возражениями: «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений» такое перемещение могло нанести вред произведению. РПЦ рассматривала возможность размещения в храме Христа Спасителя списка «Троицы» вместо оригинала. Председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин заявил ТАСС, что решение относительно передачи иконы зависит от позиции высшего руководства страны.

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Знаменитая икона Андрея Рублева «Троица» будет перемещена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. После этого специалисты примут решение о ее реставрации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Согласована схема, согласно которой „Троица“ будет доставлена в храм Христа Спасителя с соблюдением всех мер по ее сохранности. Решение о ее дальнейшей реставрации будет принимать группа специалистов», — заявил Песков. Икону РПЦ намерена была выставить в храме Христа Спасителя на православный праздник Троицы. Однако в Третьяковской галерее выступили с возражениями: «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений» такое перемещение могло нанести вред произведению. РПЦ рассматривала возможность размещения в храме Христа Спасителя списка «Троицы» вместо оригинала. Председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин заявил ТАСС, что решение относительно передачи иконы зависит от позиции высшего руководства страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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