Песков раскрыл дальнейшую судьбу иконы Рублева «Троица»

Знаменитая икона Андрея Рублева «Троица» будет перемещена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. После этого специалисты примут решение о ее реставрации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Согласована схема, согласно которой „Троица“ будет доставлена в храм Христа Спасителя с соблюдением всех мер по ее сохранности. Решение о ее дальнейшей реставрации будет принимать группа специалистов», — заявил Песков.
Икону РПЦ намерена была выставить в храме Христа Спасителя на православный праздник Троицы. Однако в Третьяковской галерее выступили с возражениями: «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений» такое перемещение могло нанести вред произведению. РПЦ рассматривала возможность размещения в храме Христа Спасителя списка «Троицы» вместо оригинала. Председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин заявил ТАСС, что решение относительно передачи иконы зависит от позиции высшего руководства страны.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!