Песков раскрыл дальнейшую судьбу иконы Рублева «Троица»

Песков: «Троица» будет передана в храм Христа Спасителя

26 мая 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

В храме Христа Спасителя «Троицу» осмотрят специалисты, сказал Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Знаменитая икона Андрея Рублева «Троица» будет перемещена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. После этого специалисты примут решение о ее реставрации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Согласована схема, согласно которой „Троица“ будет доставлена в храм Христа Спасителя с соблюдением всех мер по ее сохранности. Решение о ее дальнейшей реставрации будет принимать группа специалистов», — заявил Песков. Икону РПЦ намерена была выставить в храме Христа Спасителя на православный праздник Троицы. Однако в Третьяковской галерее выступили с возражениями: «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений» такое перемещение могло нанести вред произведению. РПЦ рассматривала возможность размещения в храме Христа Спасителя списка «Троицы» вместо оригинала. Председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин заявил ТАСС, что решение относительно передачи иконы зависит от позиции высшего руководства страны.

Знаменитая икона Андрея Рублева «Троица» будет перемещена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. После этого специалисты примут решение о ее реставрации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Согласована схема, согласно которой „Троица“ будет доставлена в храм Христа Спасителя с соблюдением всех мер по ее сохранности. Решение о ее дальнейшей реставрации будет принимать группа специалистов», — заявил Песков. Икону РПЦ намерена была выставить в храме Христа Спасителя на православный праздник Троицы. Однако в Третьяковской галерее выступили с возражениями: «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений» такое перемещение могло нанести вред произведению. РПЦ рассматривала возможность размещения в храме Христа Спасителя списка «Троицы» вместо оригинала. Председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин заявил ТАСС, что решение относительно передачи иконы зависит от позиции высшего руководства страны.