25 мая 2023

В Челябинской области задержится 33-градусная жара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, жара, лето, тургояк, отдых, озеро тургояк, настил для купания
33-градусная жара задержится в регионе после выходных Фото:

В Челябинской области в понедельник 29 мая температура воздуха дойдет до 33 градусов. О том, что жара будет сопровождаться кратковременными дождями, URA.RU сообщили 26 мая в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области 29 мая температура воздуха днем будет варьироваться от 28 до 33 градусов. Местами ожидается порывистый ветер до 14 метров в секунду, кратковременные грозы и дождь», — уточнили в гидрометцентре.

В Челябинске установится жара до 32 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и слабый ветер.

Гидрометцентр 25 мая предупредил жителей региона о 33-градусной жаре и в выходные. В субботу и воскресенье сильного ветра и дождей не ожидается.

В Челябинской области 29 мая местами ожидаются кратковременные дожди и грозы
В Челябинской области 29 мая местами ожидаются кратковременные дожди и грозы
В Челябинске жара после выходных 27 и 28 мая останется и на следующую неделю
В Челябинске жара после выходных 27 и 28 мая останется и на следующую неделю

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В Челябинской области в понедельник 29 мая температура воздуха дойдет до 33 градусов. О том, что жара будет сопровождаться кратковременными дождями, URA.RU сообщили 26 мая в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области 29 мая температура воздуха днем будет варьироваться от 28 до 33 градусов. Местами ожидается порывистый ветер до 14 метров в секунду, кратковременные грозы и дождь», — уточнили в гидрометцентре. В Челябинске установится жара до 32 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и слабый ветер. Гидрометцентр 25 мая предупредил жителей региона о 33-градусной жаре и в выходные. В субботу и воскресенье сильного ветра и дождей не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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