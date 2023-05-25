33-градусная жара задержится в регионе после выходных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в понедельник 29 мая температура воздуха дойдет до 33 градусов. О том, что жара будет сопровождаться кратковременными дождями, URA.RU сообщили 26 мая в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области 29 мая температура воздуха днем будет варьироваться от 28 до 33 градусов. Местами ожидается порывистый ветер до 14 метров в секунду, кратковременные грозы и дождь», — уточнили в гидрометцентре.

В Челябинске установится жара до 32 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и слабый ветер.

Гидрометцентр 25 мая предупредил жителей региона о 33-градусной жаре и в выходные. В субботу и воскресенье сильного ветра и дождей не ожидается.

В Челябинской области 29 мая местами ожидаются кратковременные дожди и грозы скрин: Гидрометцентр Челябинской области