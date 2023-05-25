Тюменские власти прогнозируют ухудшение пожароопасной ситуации

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области прогнозирует ухудшение ситуации с огнем в регионе до 31 мая. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
«В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями до 31 мая 2023 года увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий. На всей территории Тюменской области объявлен 5 класс горимости (максимальный) по шкале Нестерова», — говорится в сообщении.
Специалисты прогнозируют возникновение новых природных пожаров. Прогнозируют повышенный риск распространения огня на жилые постройки.
Ранее агентство сообщало о том, что в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В его рамках гражданам запрещено посещать леса, разводить открытый огонь и находиться вблизи природных водоемов.
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