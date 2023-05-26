Российское ПВО перехватило крылатые ракеты Storm Shadow и тактический снаряд «Гром-2»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили французские крылатые ракеты Storm Shadow и украинский тактический снаряд «Гром-2». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны перехвачены: оперативно-тактическая ракета „Гром-2“, а также две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow», — уточнили представители военного ведомства в своем telegram-канале. Также Минобороны в ходе брифинга подчеркнуло, что были перехвачены 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
ВС РФ уже не раз перехватывали британские ракеты Storm Shadow. 20 мая за сутки российское ПВО перехватило 12 американских снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили французские крылатые ракеты Storm Shadow и украинский тактический снаряд «Гром-2». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны перехвачены: оперативно-тактическая ракета „Гром-2“, а также две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow», — уточнили представители военного ведомства в своем telegram-канале. Также Минобороны в ходе брифинга подчеркнуло, что были перехвачены 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. ВС РФ уже не раз перехватывали британские ракеты Storm Shadow. 20 мая за сутки российское ПВО перехватило 12 американских снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow.