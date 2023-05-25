В Пермском крае утонул пятилетний ребенок

В Кудымкарском округе Пермского края ребенок пяти лет, оставшись один, утонул в местном водоеме. Следователи сейчас разбираются в произошедшем, рассказали в СУ СК по Пермскому краю.
«Вечером 25 мая 2023 года ребенок, оставшись без присмотра взрослых, самостоятельно ушел с детской площадки и направился к водоему, где во время купания самостоятельно выбраться из воды не смог и утонул», — говорится в сообщении на сайте управления. Малышу было пять лет.
Как сообщало URA.RU, 25 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам территорий в обязательном порядке оборудовать места для купания. По словам и. о. главы регионального минтербеза Альберта Марданова в 2022 году на воде погибли 55 человек, в том числе 11 детей.
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