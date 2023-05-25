В Пермском крае утонул пятилетний ребенок

26 мая 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

СК проводит проверку по факту гибели ребенка Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU В Кудымкарском округе Пермского края ребенок пяти лет, оставшись один, утонул в местном водоеме. Следователи сейчас разбираются в произошедшем, рассказали в СУ СК по Пермскому краю. «Вечером 25 мая 2023 года ребенок, оставшись без присмотра взрослых, самостоятельно ушел с детской площадки и направился к водоему, где во время купания самостоятельно выбраться из воды не смог и утонул», — говорится в сообщении на сайте управления. Малышу было пять лет. Как сообщало URA.RU, 25 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам территорий в обязательном порядке оборудовать места для купания. По словам и. о. главы регионального минтербеза Альберта Марданова в 2022 году на воде погибли 55 человек, в том числе 11 детей.

В Кудымкарском округе Пермского края ребенок пяти лет, оставшись один, утонул в местном водоеме. Следователи сейчас разбираются в произошедшем, рассказали в СУ СК по Пермскому краю. «Вечером 25 мая 2023 года ребенок, оставшись без присмотра взрослых, самостоятельно ушел с детской площадки и направился к водоему, где во время купания самостоятельно выбраться из воды не смог и утонул», — говорится в сообщении на сайте управления. Малышу было пять лет. Как сообщало URA.RU, 25 мая губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам территорий в обязательном порядке оборудовать места для купания. По словам и. о. главы регионального минтербеза Альберта Марданова в 2022 году на воде погибли 55 человек, в том числе 11 детей.