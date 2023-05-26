В Екатеринбурге снимут фильм про писателя Владислава Крапивина

26 мая 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Над фильмом про Крапивина работают в Екатеринбурге и Тюмени Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге пройдут съемки фильма, посвященного детскому писателю Владиславу Крапивину. В нем будет не только документальная часть, но и 3D-анимация. Об этом URA.RU рассказал режиссер фильма Дмитрий Колобов. «Съемки стартовали 6 марта в Тюмени. С 9 по 19 июня мы повторно отправляемся в Екатеринбург: будем снимать навигацию на Верх-Исетском водохранилище, городские пейзажи и важные места для писателя, а также запишем интервью с женой Владислава Петровича Ириной Васильевной. После этого вернемся в Тюмень и сядем за монтаж», — рассказал режиссер. Документальное кино снимает тюменская команда. Первая командировка в Екатеринбурге прошла с 15 по 27 апреля, тогда команда режиссера записала интервью с родственниками Крапивина. Дмитрий Колобов добавил, что съемочная группа пообщалась со студенческими друзьями писателя, коллегами по Уральскому федеральному университету, с командором отряда «Каравелла» Ларисой Крапивиной и выпускниками. На данный момент съемки фильма находятся в самом разгаре. В команде по созданию документального кино работает пять человек, но, когда начнется период постпродакшена, подключится больше людей. В кино будет присутствовать 3D-анимация — она сможет воплотить то, что не может снять съемочная группа. Как пояснил режиссер, с помощью анимации команда хочет привлечь к вниманию юного зрителя, который после просмотра фильма заинтересуется творчеством Крапивина. Чтобы фильм вышел в свет, команда запустила сбор на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Это стало необходимостью из-за того, что у съемочной группы был определенный стартовый бюджет, но походу съемок стало понятно, что на создание фильма этого не хватает. Премьера фильма планируется 14 октября в Тюмени и 15 октября в Екатеринбурге. Если другие кинотеатры будут заинтересованы в фильме, то он уйдет в ограниченный прокат по России. Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. Скончался писатель 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. В Свердловской области пообещали провести праздничные мероприятия в честь 85-летия Крапивина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге пройдут съемки фильма, посвященного детскому писателю Владиславу Крапивину. В нем будет не только документальная часть, но и 3D-анимация. Об этом URA.RU рассказал режиссер фильма Дмитрий Колобов. «Съемки стартовали 6 марта в Тюмени. С 9 по 19 июня мы повторно отправляемся в Екатеринбург: будем снимать навигацию на Верх-Исетском водохранилище, городские пейзажи и важные места для писателя, а также запишем интервью с женой Владислава Петровича Ириной Васильевной. После этого вернемся в Тюмень и сядем за монтаж», — рассказал режиссер. Документальное кино снимает тюменская команда. Первая командировка в Екатеринбурге прошла с 15 по 27 апреля, тогда команда режиссера записала интервью с родственниками Крапивина. Дмитрий Колобов добавил, что съемочная группа пообщалась со студенческими друзьями писателя, коллегами по Уральскому федеральному университету, с командором отряда «Каравелла» Ларисой Крапивиной и выпускниками. На данный момент съемки фильма находятся в самом разгаре. В команде по созданию документального кино работает пять человек, но, когда начнется период постпродакшена, подключится больше людей. В кино будет присутствовать 3D-анимация — она сможет воплотить то, что не может снять съемочная группа. Как пояснил режиссер, с помощью анимации команда хочет привлечь к вниманию юного зрителя, который после просмотра фильма заинтересуется творчеством Крапивина. Чтобы фильм вышел в свет, команда запустила сбор на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Это стало необходимостью из-за того, что у съемочной группы был определенный стартовый бюджет, но походу съемок стало понятно, что на создание фильма этого не хватает. Премьера фильма планируется 14 октября в Тюмени и 15 октября в Екатеринбурге. Если другие кинотеатры будут заинтересованы в фильме, то он уйдет в ограниченный прокат по России. Владислав Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. Скончался писатель 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. В Свердловской области пообещали провести праздничные мероприятия в честь 85-летия Крапивина.