Путин удивился развитию экономики в России

26 мая 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Состояние рынка труда в РФ лучше, чем когда-либо, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Состояние экономики в России удивительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что такого прогресса от России никто не ожидал. «Наша экономика, частный бизнес и государственные предприятия окрепли настолько, что достаточно легко занимают [освободившиеся] ниши в основных отраслях. Похоже, такой прыти от нас никто не ожидал. Состояние рынка труда лучше, чем когда бы то не было. Рост экономики, рост промышленного производства. Да, есть проблемы и мы их видим. Цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно, даже для меня», — сказал президент на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», трансляция велась на телеканале Россия 24. Он отметил, что состояние экономики — это результат зрелости россиян, их инициативы и таланта. Ранее Путин назвал работу правительства РФ удовлетворительной. Он сказал об этом, говоря о развитии бизнеса. Президент отметил, что если бы не было создано касты предпринимательского сообщества, результат был бы другой.

Состояние экономики в России удивительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что такого прогресса от России никто не ожидал. «Наша экономика, частный бизнес и государственные предприятия окрепли настолько, что достаточно легко занимают [освободившиеся] ниши в основных отраслях. Похоже, такой прыти от нас никто не ожидал. Состояние рынка труда лучше, чем когда бы то не было. Рост экономики, рост промышленного производства. Да, есть проблемы и мы их видим. Цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно, даже для меня», — сказал президент на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», трансляция велась на телеканале Россия 24. Он отметил, что состояние экономики — это результат зрелости россиян, их инициативы и таланта. Ранее Путин назвал работу правительства РФ удовлетворительной. Он сказал об этом, говоря о развитии бизнеса. Президент отметил, что если бы не было создано касты предпринимательского сообщества, результат был бы другой.