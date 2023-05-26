Путин удивился развитию экономики в России

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Состояние рынка труда в РФ лучше, чем когда-либо, заявил Владимир Путин Фото:

Состояние экономики в России удивительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что такого прогресса от России никто не ожидал.

«Наша экономика, частный бизнес и государственные предприятия окрепли настолько, что достаточно легко занимают [освободившиеся] ниши в основных отраслях. Похоже, такой прыти от нас никто не ожидал. Состояние рынка труда лучше, чем когда бы то не было. Рост экономики, рост промышленного производства. Да, есть проблемы и мы их видим. Цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно, даже для меня», — сказал президент на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», трансляция велась на телеканале Россия 24. Он отметил, что состояние экономики — это результат зрелости россиян, их инициативы и таланта.

Ранее Путин назвал работу правительства РФ удовлетворительной. Он сказал об этом, говоря о развитии бизнеса. Президент отметил, что если бы не было создано касты предпринимательского сообщества, результат был бы другой.

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Состояние экономики в России удивительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что такого прогресса от России никто не ожидал. «Наша экономика, частный бизнес и государственные предприятия окрепли настолько, что достаточно легко занимают [освободившиеся] ниши в основных отраслях. Похоже, такой прыти от нас никто не ожидал. Состояние рынка труда лучше, чем когда бы то не было. Рост экономики, рост промышленного производства. Да, есть проблемы и мы их видим. Цепочки восстанавливаются, работа идет. Удивительно, даже для меня», — сказал президент на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», трансляция велась на телеканале Россия 24. Он отметил, что состояние экономики — это результат зрелости россиян, их инициативы и таланта. Ранее Путин назвал работу правительства РФ удовлетворительной. Он сказал об этом, говоря о развитии бизнеса. Президент отметил, что если бы не было создано касты предпринимательского сообщества, результат был бы другой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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