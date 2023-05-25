Предприятие курганского депутата потратит миллионы на сельский парк. Фото

26 мая 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

В Частоозерье благоустроят парк за 29 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятие депутата Курганской облдумы Дмитрия Ильтякова потратит 19 млн рублей на благоустройство центрального парка села Частоозерье. Эти средства будут добавлены к 10 млн рублей бюджетных средств, сообщил депутат Госдумы Александр Ильтяков. «В Частоозерье кипит работа по облагораживанию села. В течении двух лет основательно готовился проект центрального парка. По совокупности разных программам выделено 10 миллионов рублей, а предприятие „Велес“ взяло на себя всю работу по осуществлению проекта и оставшуюся расходную часть 19 миллионов рублей. Будет фонтан, детские развлечения, различные деревья, множество малых архитектурных форм и многое другое. Также будет построена система автоматического полива», — написал Ильтяков в своем telegram-канале. Ранее в селе Частоозерье был построен центр культурного развития. Стоимость объекта превысила 112 млн рублей. Схема благоустройства и озеленения парка в селе Частоозерье фото: telegram-канал Александра Ильтякова Помимо лавок в парке установят три парковых качели. Все малые архитектурные формы будут выполнены в едином стиле фото: telegram-канал Александра Ильтякова В Частоозерье приступили к работал по благоустройству центрального парка фото: telegram-канал Александра Ильтякова фото: telegram-канал Александра Ильтякова фото: telegram-канал Александра Ильтякова

Предприятие депутата Курганской облдумы Дмитрия Ильтякова потратит 19 млн рублей на благоустройство центрального парка села Частоозерье. Эти средства будут добавлены к 10 млн рублей бюджетных средств, сообщил депутат Госдумы Александр Ильтяков. «В Частоозерье кипит работа по облагораживанию села. В течении двух лет основательно готовился проект центрального парка. По совокупности разных программам выделено 10 миллионов рублей, а предприятие „Велес“ взяло на себя всю работу по осуществлению проекта и оставшуюся расходную часть 19 миллионов рублей. Будет фонтан, детские развлечения, различные деревья, множество малых архитектурных форм и многое другое. Также будет построена система автоматического полива», — написал Ильтяков в своем telegram-канале. Ранее в селе Частоозерье был построен центр культурного развития. Стоимость объекта превысила 112 млн рублей.