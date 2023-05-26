Мэрия Кургана определила места для купания

26 мая 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Власти Кургана готовят места для купания горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана готовят открытие купального сезона в специально отведенных для отдыха на воде местах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Планируется открыть места для купания горожан на реке Тобол, Бабьих песках, бульваре Солнечном и на Голубых озерах. Купальный сезон начнется после получения санитарно-гигиенического заключения», — уточнили в пресс-службе мэрии Кургана. По информации городской администрации, уже взяты пробы воды и песка в местах отдыха на реке Тобол. В начале следующей недели, по данным ведомства, будут отобраны пробы на Голубых озерах для проведения лабораторных исследований. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Кургане для летнего отдыха горожан было определено три места: два пляжа на реке Тобол (в районе ЦПКиО и Солнечного бульвара) и еще один на карьере «Голубые озера».

Власти Кургана готовят открытие купального сезона в специально отведенных для отдыха на воде местах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Планируется открыть места для купания горожан на реке Тобол, Бабьих песках, бульваре Солнечном и на Голубых озерах. Купальный сезон начнется после получения санитарно-гигиенического заключения», — уточнили в пресс-службе мэрии Кургана. По информации городской администрации, уже взяты пробы воды и песка в местах отдыха на реке Тобол. В начале следующей недели, по данным ведомства, будут отобраны пробы на Голубых озерах для проведения лабораторных исследований. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Кургане для летнего отдыха горожан было определено три места: два пляжа на реке Тобол (в районе ЦПКиО и Солнечного бульвара) и еще один на карьере «Голубые озера».