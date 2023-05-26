26 мая 2023
25 мая 2023

Мэрия Кургана определила места для купания

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Голубые озёра. Курган, лето, пляж голубые озера
Власти Кургана готовят места для купания горожан Фото:

Власти Кургана готовят открытие купального сезона в специально отведенных для отдыха на воде местах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Планируется открыть места для купания горожан на реке Тобол, Бабьих песках, бульваре Солнечном и на Голубых озерах. Купальный сезон начнется после получения санитарно-гигиенического заключения», — уточнили в пресс-службе мэрии Кургана.

По информации городской администрации, уже взяты пробы воды и песка в местах отдыха на реке Тобол. В начале следующей недели, по данным ведомства, будут отобраны пробы на Голубых озерах для проведения лабораторных исследований.

Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Кургане для летнего отдыха горожан было определено три места: два пляжа на реке Тобол (в районе ЦПКиО и Солнечного бульвара) и еще один на карьере «Голубые озера».

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Власти Кургана готовят открытие купального сезона в специально отведенных для отдыха на воде местах. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. «Планируется открыть места для купания горожан на реке Тобол, Бабьих песках, бульваре Солнечном и на Голубых озерах. Купальный сезон начнется после получения санитарно-гигиенического заключения», — уточнили в пресс-службе мэрии Кургана. По информации городской администрации, уже взяты пробы воды и песка в местах отдыха на реке Тобол. В начале следующей недели, по данным ведомства, будут отобраны пробы на Голубых озерах для проведения лабораторных исследований. Ранее URA.RU писало, что в 2022 году в Кургане для летнего отдыха горожан было определено три места: два пляжа на реке Тобол (в районе ЦПКиО и Солнечного бульвара) и еще один на карьере «Голубые озера».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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