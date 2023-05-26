26 мая 2023
25 мая 2023

Мэр из ХМАО высказался об обращении к Путину

Мэр из ХМАО направит обращение к Путину о присвоении окружной столице почетного звания
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Ханты-Мансийск, буквы, ханты-мансийск
Максим Ряшин высказался за отправку ходатайства в адрес Путина с просьбой присвоить городу почетное звание Фото:

Власти Ханты-Мансийска приняли решение направить обращение в адрес президента РФ Владимира Путина с ходатайством о присвоении окружной столице почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава городской администрации Максим Ряшин.

«Депутаты окружной думы единогласно поддержали инициативу ветеранов Ханты-Мансийска об увековечении подвига наших тружеников во время Великой Отечественной войны. Ходатайство о присвоении почетного звания „Город трудовой доблести“ окружному центру будет направлено в адрес президента России Владимира Путина от имени депутатов Югры», — написал в своем telegram-канале Максим Ряшин.

Мэр поблагодарил правительство ХМАО за поддержку данной инициативы. Депутаты Думы Югры одобрили проект на заседании, прошедшем 5 мая.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова готовит обращение в адрес Путина о присвоении Ханты-Мансийску указанного почетного звания. Звание присуждается городам, жители которых принимали активное участие в Великой Отечественной войне.

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Власти Ханты-Мансийска приняли решение направить обращение в адрес президента РФ Владимира Путина с ходатайством о присвоении окружной столице почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава городской администрации Максим Ряшин. «Депутаты окружной думы единогласно поддержали инициативу ветеранов Ханты-Мансийска об увековечении подвига наших тружеников во время Великой Отечественной войны. Ходатайство о присвоении почетного звания „Город трудовой доблести“ окружному центру будет направлено в адрес президента России Владимира Путина от имени депутатов Югры», — написал в своем telegram-канале Максим Ряшин. Мэр поблагодарил правительство ХМАО за поддержку данной инициативы. Депутаты Думы Югры одобрили проект на заседании, прошедшем 5 мая. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова готовит обращение в адрес Путина о присвоении Ханты-Мансийску указанного почетного звания. Звание присуждается городам, жители которых принимали активное участие в Великой Отечественной войне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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