Порошенко озвучил три сценария завершения спецоперации на Украине

Порошенко: Украина либо вступит в НАТО, либо превратится в Афганистан или Израиль

27 мая 2023 в 01:16 Размер текста - 17 +

Порошенко видит только три возможных сценария конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина либо вступит в НАТО и обеспечит мир, либо будет обречена на сценарии Израиля и Афганистана. С таким заявлением выступил бывший украинский президент Петр Порошенко. «Украина верит в сценарий, при котором она в будущем вступит в НАТО и ЕС, что будет означать демократическое развитие, инвестиции, реформы и восстановление государства после боевых действий», — заявил Порошенко на Киевском форуме безопасности, его слова цитирует «Страна.ua». В качестве еще одного сценария развития событий он предположил, что Украина в итоге получит гарантии безопасности, однако «что бы мы там ни делали, это будет ксерокопия Будапештского меморандума». В таком случае страна будет получать вооружение для боевых действий, а ее положение будет сравнимо с положением Израиля. По мнению Порошенко, это будет означать конфликт, который никогда не закончится и в котором «украинцы будут платить большую цену». «Израиль воюет с Газой, а мы воюем со вторым крупнейшим ядерным государством мира», — подытожил Порошенко. Последним возможным сценарием экс-президент назвал превращение Украины в новый Афганистан. Это подразумевает отсутствие членства в альянсе, а также поставок оружия. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевских властей. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент и его представители неоднократно подчеркивали, что все цели спецоперации будут достигнуты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина либо вступит в НАТО и обеспечит мир, либо будет обречена на сценарии Израиля и Афганистана. С таким заявлением выступил бывший украинский президент Петр Порошенко. «Украина верит в сценарий, при котором она в будущем вступит в НАТО и ЕС, что будет означать демократическое развитие, инвестиции, реформы и восстановление государства после боевых действий», — заявил Порошенко на Киевском форуме безопасности, его слова цитирует «Страна.ua». В качестве еще одного сценария развития событий он предположил, что Украина в итоге получит гарантии безопасности, однако «что бы мы там ни делали, это будет ксерокопия Будапештского меморандума». В таком случае страна будет получать вооружение для боевых действий, а ее положение будет сравнимо с положением Израиля. По мнению Порошенко, это будет означать конфликт, который никогда не закончится и в котором «украинцы будут платить большую цену». «Израиль воюет с Газой, а мы воюем со вторым крупнейшим ядерным государством мира», — подытожил Порошенко. Последним возможным сценарием экс-президент назвал превращение Украины в новый Афганистан. Это подразумевает отсутствие членства в альянсе, а также поставок оружия. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевских властей. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент и его представители неоднократно подчеркивали, что все цели спецоперации будут достигнуты.