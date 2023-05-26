26 мая 2023

Порошенко озвучил три сценария завершения спецоперации на Украине

Порошенко: Украина либо вступит в НАТО, либо превратится в Афганистан или Израиль
© Служба новостей «URA.RU»
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Петр Порошенко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20.02.19 США, порошенко петр
Порошенко видит только три возможных сценария конфликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина либо вступит в НАТО и обеспечит мир, либо будет обречена на сценарии Израиля и Афганистана. С таким заявлением выступил бывший украинский президент Петр Порошенко.

«Украина верит в сценарий, при котором она в будущем вступит в НАТО и ЕС, что будет означать демократическое развитие, инвестиции, реформы и восстановление государства после боевых действий», — заявил Порошенко на Киевском форуме безопасности, его слова цитирует «Страна.ua».

В качестве еще одного сценария развития событий он предположил, что Украина в итоге получит гарантии безопасности, однако «что бы мы там ни делали, это будет ксерокопия Будапештского меморандума». В таком случае страна будет получать вооружение для боевых действий, а ее положение будет сравнимо с положением Израиля.

По мнению Порошенко, это будет означать конфликт, который никогда не закончится и в котором «украинцы будут платить большую цену». «Израиль воюет с Газой, а мы воюем со вторым крупнейшим ядерным государством мира», — подытожил Порошенко.

Последним возможным сценарием экс-президент назвал превращение Украины в новый Афганистан. Это подразумевает отсутствие членства в альянсе, а также поставок оружия.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевских властей. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент и его представители неоднократно подчеркивали, что все цели спецоперации будут достигнуты.

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Украина либо вступит в НАТО и обеспечит мир, либо будет обречена на сценарии Израиля и Афганистана. С таким заявлением выступил бывший украинский президент Петр Порошенко. «Украина верит в сценарий, при котором она в будущем вступит в НАТО и ЕС, что будет означать демократическое развитие, инвестиции, реформы и восстановление государства после боевых действий», — заявил Порошенко на Киевском форуме безопасности, его слова цитирует «Страна.ua». В качестве еще одного сценария развития событий он предположил, что Украина в итоге получит гарантии безопасности, однако «что бы мы там ни делали, это будет ксерокопия Будапештского меморандума». В таком случае страна будет получать вооружение для боевых действий, а ее положение будет сравнимо с положением Израиля. По мнению Порошенко, это будет означать конфликт, который никогда не закончится и в котором «украинцы будут платить большую цену». «Израиль воюет с Газой, а мы воюем со вторым крупнейшим ядерным государством мира», — подытожил Порошенко. Последним возможным сценарием экс-президент назвал превращение Украины в новый Афганистан. Это подразумевает отсутствие членства в альянсе, а также поставок оружия. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевских властей. Согласно заявлению президента Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент и его представители неоднократно подчеркивали, что все цели спецоперации будут достигнуты.
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