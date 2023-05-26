26 мая 2023

The Spectator: украинцев встревожило решение Зеленского о переносе контрнаступления

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Моренец раскрыла обратную сторону успехов киевской пропаганды Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение руководства перенести весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины встревожило украинскую общественность. Об этом рассказала обозреватель Светлана Моренец.

«Задержка весеннего наступления встревожила некоторых украинцев, которым хотелось верить в рассказы о том, что конфликт закончится к лету», — заявила Моренец в статье для The Spectator. По ее мнению, проблема заключается в том, что успехи в информационной войне, связанные с пиаром контрнаступления, непомерно раздули ожидания сторонников киевской власти. Теперь же эти успехи могут сыграть с Украиной злую шутку.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского открестились от слов советника Михаила Подоляка, который объявил о начале контрнаступления ВСУ. Согласно заявлению замглавы офиса Игоря Жовквы, Киев будет откладывать атаку до того момента, пока Запад не поставит достаточное количество оружия.

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Решение руководства перенести весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины встревожило украинскую общественность. Об этом рассказала обозреватель Светлана Моренец. «Задержка весеннего наступления встревожила некоторых украинцев, которым хотелось верить в рассказы о том, что конфликт закончится к лету», — заявила Моренец в статье для The Spectator. По ее мнению, проблема заключается в том, что успехи в информационной войне, связанные с пиаром контрнаступления, непомерно раздули ожидания сторонников киевской власти. Теперь же эти успехи могут сыграть с Украиной злую шутку. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского открестились от слов советника Михаила Подоляка, который объявил о начале контрнаступления ВСУ. Согласно заявлению замглавы офиса Игоря Жовквы, Киев будет откладывать атаку до того момента, пока Запад не поставит достаточное количество оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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