The Spectator: украинцев встревожило решение Зеленского о переносе контрнаступления

27 мая 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Моренец раскрыла обратную сторону успехов киевской пропаганды Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение руководства перенести весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины встревожило украинскую общественность. Об этом рассказала обозреватель Светлана Моренец. «Задержка весеннего наступления встревожила некоторых украинцев, которым хотелось верить в рассказы о том, что конфликт закончится к лету», — заявила Моренец в статье для The Spectator. По ее мнению, проблема заключается в том, что успехи в информационной войне, связанные с пиаром контрнаступления, непомерно раздули ожидания сторонников киевской власти. Теперь же эти успехи могут сыграть с Украиной злую шутку. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского открестились от слов советника Михаила Подоляка, который объявил о начале контрнаступления ВСУ. Согласно заявлению замглавы офиса Игоря Жовквы, Киев будет откладывать атаку до того момента, пока Запад не поставит достаточное количество оружия.

Решение руководства перенести весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины встревожило украинскую общественность. Об этом рассказала обозреватель Светлана Моренец. «Задержка весеннего наступления встревожила некоторых украинцев, которым хотелось верить в рассказы о том, что конфликт закончится к лету», — заявила Моренец в статье для The Spectator. По ее мнению, проблема заключается в том, что успехи в информационной войне, связанные с пиаром контрнаступления, непомерно раздули ожидания сторонников киевской власти. Теперь же эти успехи могут сыграть с Украиной злую шутку. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского открестились от слов советника Михаила Подоляка, который объявил о начале контрнаступления ВСУ. Согласно заявлению замглавы офиса Игоря Жовквы, Киев будет откладывать атаку до того момента, пока Запад не поставит достаточное количество оружия.