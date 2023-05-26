26 мая 2023

Экс-госсекретарь США озвучил две причины начала спецоперации

Киссенджер: СВО началась из-за предложений принять Украину в НАТО и двойственного отношения РФ к Европе
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Отношения РФ и Европы всегда были двойственны, считает Киссинджер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия начала спецоперацию из-за предложений принять Украину в НАТО и двойственных взаимоотношений властей с Европой. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту», — сказал Киссинджер в интервью The Wall Street Journal. Он также отметил, что отношение России к Европе всегда характеризовались определенной двойственностью, что также сказалось на эскалации конфликта.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии.

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Россия начала спецоперацию из-за предложений принять Украину в НАТО и двойственных взаимоотношений властей с Европой. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту», — сказал Киссинджер в интервью The Wall Street Journal. Он также отметил, что отношение России к Европе всегда характеризовались определенной двойственностью, что также сказалось на эскалации конфликта. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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