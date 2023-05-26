Экс-госсекретарь США озвучил две причины начала спецоперации Киссенджер: СВО началась из-за предложений принять Украину в НАТО и двойственного отношения РФ к Европе 27 мая 2023 в 02:34 Размер текста - 17 + Отношения РФ и Европы всегда были двойственны, считает Киссинджер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия начала спецоперацию из-за предложений принять Украину в НАТО и двойственных взаимоотношений властей с Европой. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту», — сказал Киссинджер в интервью The Wall Street Journal. Он также отметил, что отношение России к Европе всегда характеризовались определенной двойственностью, что также сказалось на эскалации конфликта. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии. Россия начала спецоперацию из-за предложений принять Украину в НАТО и двойственных взаимоотношений властей с Европой. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту», — сказал Киссинджер в интервью The Wall Street Journal. Он также отметил, что отношение России к Европе всегда характеризовались определенной двойственностью, что также сказалось на эскалации конфликта. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям