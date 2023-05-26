Россия начала спецоперацию из-за предложений принять Украину в НАТО и двойственных взаимоотношений властей с Европой. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
«Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту», — сказал Киссинджер в интервью The Wall Street Journal. Он также отметил, что отношение России к Европе всегда характеризовались определенной двойственностью, что также сказалось на эскалации конфликта.
Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии.
Россия начала спецоперацию из-за предложений принять Украину в НАТО и двойственных взаимоотношений властей с Европой. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к конфликту», — сказал Киссинджер в интервью The Wall Street Journal. Он также отметил, что отношение России к Европе всегда характеризовались определенной двойственностью, что также сказалось на эскалации конфликта. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации киевского режима. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что основной задачей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии.