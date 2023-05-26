В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 1952 года

27 мая 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 27 мая ожидается +29 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге 26 мая зафиксирована среднесуточная температура 23,5 градуса тепла, что побило рекорд, установленный в 1952 году. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин. «Среднесуточная температура в Екатеринбурге: +23,5 — это самый теплый 26 мая с 1952 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он добавил, что 26 мая пока что является самым теплым днем в текущем году. Температура воздуха 27 мая днем в Екатеринбурге составит +28-30 градусов, а ночью — +16-18. По данным Алексея Пулина, аномальная жара в Свердловской области сохранится до 29 мая. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге был побит температурный рекорд с 1947 года. Свердловчан ждут жаркие последние дни весны.

В Екатеринбурге 26 мая зафиксирована среднесуточная температура 23,5 градуса тепла, что побило рекорд, установленный в 1952 году. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин. «Среднесуточная температура в Екатеринбурге: +23,5 — это самый теплый 26 мая с 1952 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он добавил, что 26 мая пока что является самым теплым днем в текущем году. Температура воздуха 27 мая днем в Екатеринбурге составит +28-30 градусов, а ночью — +16-18. По данным Алексея Пулина, аномальная жара в Свердловской области сохранится до 29 мая. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге был побит температурный рекорд с 1947 года. Свердловчан ждут жаркие последние дни весны.