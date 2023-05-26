Sohu: появление ядерного оружия РФ в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха»

Размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха». Об этом пишет китайский портал Sohu.
«В контексте конфликта на Украине этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, ведь тот находится совсем недалеко от границы с Белоруссией. Если там будет размещен „Искандер-М“ с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», — указали в
В статье отметили, что решение разместить ядерное оружие окажет сдерживающий эффект на весь Запад. Белоруссия стала еще сильнее после появления вооружения, и НАТО больше не решится действовать опрометчиво, заключили в издании.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о размещении на территории белорусской стороны тактического ядерного оружия. Позже западные СМИ писали, что решение российского лидера заставит НАТО быть осторожнее в вопросе военной поддержки Киева. Однако на Западе остались не в восторге от этого решения. Позже в российском посольстве в США сказали, что Москва и Минск имеют полное право обеспечивать свою безопасность в условиях гибридной войны, которую развязал Вашингтон.
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