Sohu: появление ядерного оружия РФ в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха»

27 мая 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Ядерное оружие в Белоруссии окажет сдерживающий эффект на весь Запад, считают в китайском СМИ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха». Об этом пишет китайский портал Sohu. «В контексте конфликта на Украине этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, ведь тот находится совсем недалеко от границы с Белоруссией. Если там будет размещен „Искандер-М“ с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», — указали в материале . В статье отметили, что решение разместить ядерное оружие окажет сдерживающий эффект на весь Запад. Белоруссия стала еще сильнее после появления вооружения, и НАТО больше не решится действовать опрометчиво, заключили в издании. Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о размещении на территории белорусской стороны тактического ядерного оружия. Позже западные СМИ писали, что решение российского лидера заставит НАТО быть осторожнее в вопросе военной поддержки Киева. Однако на Западе остались не в восторге от этого решения. Позже в российском посольстве в США сказали, что Москва и Минск имеют полное право обеспечивать свою безопасность в условиях гибридной войны, которую развязал Вашингтон.

Размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии заставит Украину «дрожать от страха». Об этом пишет китайский портал Sohu. «В контексте конфликта на Украине этот шаг направлен также и на сдерживание Киева, ведь тот находится совсем недалеко от границы с Белоруссией. Если там будет размещен „Искандер-М“ с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», — указали в материале. В статье отметили, что решение разместить ядерное оружие окажет сдерживающий эффект на весь Запад. Белоруссия стала еще сильнее после появления вооружения, и НАТО больше не решится действовать опрометчиво, заключили в издании. Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о размещении на территории белорусской стороны тактического ядерного оружия. Позже западные СМИ писали, что решение российского лидера заставит НАТО быть осторожнее в вопросе военной поддержки Киева. Однако на Западе остались не в восторге от этого решения. Позже в российском посольстве в США сказали, что Москва и Минск имеют полное право обеспечивать свою безопасность в условиях гибридной войны, которую развязал Вашингтон.