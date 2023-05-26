В посольстве РФ обратились к США из-за ядерного сотрудничества Москвы и Минска

Посольство РФ в США: Россия и Беларусь имеют право размещать ядерное оружие в условиях гибридной войны

27 мая 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Размещение ядерного оружия в Беларуси соответствует международно-правовым обязательствам Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва и Минск имеют полное право обеспечивать свою безопасность в условиях гибридной войны, которую развязал Вашингтон. Об этом заявили в посольстве России в США, комментируя решение РФ разместить ядерное оружие на белорусской границе. «Нас вновь обвиняют в безответственном и провокационном поведении. Хотели бы подчеркнуть, что речь идет о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность теми способами, которые мы считаем необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войны», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в telegram-канале. В диппредставительстве подчеркнули — применяемые меры соответствуют международно-правовым обязательствам. Также уточняется, что, по словам, министра обороны России Сергея Шойгу, контроль над размещенным оружием остается за российской стороной. Ранее стало известно, что Россия намерена разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. При этом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ не передает оружие белорусской стороне. Позже глава республики Александр Лукашенко заявил, что решение Путина заставит руководство НАТО осторожнее относиться к оказанию помощи Киеву.

Москва и Минск имеют полное право обеспечивать свою безопасность в условиях гибридной войны, которую развязал Вашингтон. Об этом заявили в посольстве России в США, комментируя решение РФ разместить ядерное оружие на белорусской границе. «Нас вновь обвиняют в безответственном и провокационном поведении. Хотели бы подчеркнуть, что речь идет о суверенном праве России и Белоруссии обеспечивать свою безопасность теми способами, которые мы считаем необходимыми в условиях развязанной Вашингтоном против нас широкомасштабной гибридной войны», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в telegram-канале. В диппредставительстве подчеркнули — применяемые меры соответствуют международно-правовым обязательствам. Также уточняется, что, по словам, министра обороны России Сергея Шойгу, контроль над размещенным оружием остается за российской стороной. Ранее стало известно, что Россия намерена разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. При этом российский президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ не передает оружие белорусской стороне. Позже глава республики Александр Лукашенко заявил, что решение Путина заставит руководство НАТО осторожнее относиться к оказанию помощи Киеву.