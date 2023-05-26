26 мая 2023
25 мая 2023

Министр РФ на встрече с Артюховым заявил, что у туризма в ЯНАО есть большой потенциал

Дмитрий Артюхов и Максим Решетников обсудили возможности развития внутреннего туризма в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Челябинск, артюхов дмитрий
У внутреннего туризма в ЯНАО большой потенциал. Максим Решетников Фото:

Министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым заявил, что видит большие перспективы развития внутреннего экологического туризма на Ямале. Об этом сообщается на официальном сайте минэкономразвития РФ.

«Уникальная природа, культурное наследие коренных народов, возможности для экологического туризма — все это с каждым годом привлекает внимание новых путешественников. Мы видим большой потенциал для развития данного сектора и готовы поддерживать предпринимательскую инициативу в этой области», — отметил Решетников в беседе с Артюховым.

Глава ЯНАО сообщил о том, что в регионе ведутся активные работы по проектированию объектов и инфраструктуры будущего туристического кластера на Полярном Урале. Ожидается, что реализация этого проекта существенно увеличит потом туристов в регион.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО на реализацию проектов по развитию внутреннего туризма власти выделили 26 миллионов рублей. По итогам конкурса грантов губернатора ЯНАО финансовую поддержку получили пять проектов.

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Министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым заявил, что видит большие перспективы развития внутреннего экологического туризма на Ямале. Об этом сообщается на официальном сайте минэкономразвития РФ. «Уникальная природа, культурное наследие коренных народов, возможности для экологического туризма — все это с каждым годом привлекает внимание новых путешественников. Мы видим большой потенциал для развития данного сектора и готовы поддерживать предпринимательскую инициативу в этой области», — отметил Решетников в беседе с Артюховым. Глава ЯНАО сообщил о том, что в регионе ведутся активные работы по проектированию объектов и инфраструктуры будущего туристического кластера на Полярном Урале. Ожидается, что реализация этого проекта существенно увеличит потом туристов в регион. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО на реализацию проектов по развитию внутреннего туризма власти выделили 26 миллионов рублей. По итогам конкурса грантов губернатора ЯНАО финансовую поддержку получили пять проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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