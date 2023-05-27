SZ: сотни немцев покинут Россию по решению Москвы

27 мая 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Москва решила сократить количество немецких сотрудников в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несколько сотен немцев будут вынуждены покинуть Россию. Причиной тому является решение Москвы сократить предельное количество сотрудников из ФРГ до 350 человек, передает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. Согласно источникам, Германия направила в Россию в два раза больше сотрудников, чем РФ в ФРГ. Из-за этого российская сторона приняла решение сократить численность сотрудников немецких учреждений и культурных организаций до 350 человек. «Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ», — заявили газете в МИД ФРГ. В материале предположили, что таким образом Москва отреагировала на высылку российских дипломатов Берлином в апреле. Ранее Германия начала массово высылать российских дипломатов из страны. Позже в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва примет ответные меры. Позже с российской стороны были высланы трое дипломатических сотрудников генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, пишут « Невские новости ».

Несколько сотен немцев будут вынуждены покинуть Россию. Причиной тому является решение Москвы сократить предельное количество сотрудников из ФРГ до 350 человек, передает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. Согласно источникам, Германия направила в Россию в два раза больше сотрудников, чем РФ в ФРГ. Из-за этого российская сторона приняла решение сократить численность сотрудников немецких учреждений и культурных организаций до 350 человек. «Этот установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ», — заявили газете в МИД ФРГ. В материале предположили, что таким образом Москва отреагировала на высылку российских дипломатов Берлином в апреле. Ранее Германия начала массово высылать российских дипломатов из страны. Позже в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва примет ответные меры. Позже с российской стороны были высланы трое дипломатических сотрудников генерального консульства ФРГ в Санкт-Петербурге, пишут «Невские новости».