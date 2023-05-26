Зеленский внес свердловские предприятия в санкционный список

27 мая 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Под ограничения Зеленского попали три свердловских предприятия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая ввел санкции в отношении трех предприятий Свердловской области. Под ограничения попали «Верхнесалдинский завод химических емкостей», «Научно-производственная фирма «Прософт-Е» и компания «Канатоход». «В отношении юридических лиц введена блокировка активов, запрет на распоряжение ими, а также прекращение торговых операций. Под ограничение попадают общество с ограниченной ответственностью «Канатоход», общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Прософт-Е», акционерное общество «Верхнесалдинский завод химических емкостей». Санкции введены на десять лет», — сказано в документе, опубликованном на сайте президента Украины. Ранее Зеленский ввел санкции против ряда свердловских предприятий. Под ограничения попали компании, связанные с военно-промышленным комплексом.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая ввел санкции в отношении трех предприятий Свердловской области. Под ограничения попали «Верхнесалдинский завод химических емкостей», «Научно-производственная фирма «Прософт-Е» и компания «Канатоход». «В отношении юридических лиц введена блокировка активов, запрет на распоряжение ими, а также прекращение торговых операций. Под ограничение попадают общество с ограниченной ответственностью «Канатоход», общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Прософт-Е», акционерное общество «Верхнесалдинский завод химических емкостей». Санкции введены на десять лет», — сказано в документе, опубликованном на сайте президента Украины. Ранее Зеленский ввел санкции против ряда свердловских предприятий. Под ограничения попали компании, связанные с военно-промышленным комплексом.