Шумков назвал элитой сотрудников курганского завода

Губернатор Курганской области Шумков: сотрудники «Курганстальмоста» являются настоящей элитой

Вадим Шумков наградил сотрудников благодарностями от министра транспорта РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что сотрудники предприятия ЗАО «Курганстальмост» — «настоящая элита и соль нашей земли». Некоторые работники также получили от главы региона благодарности министра транспорта РФ.

«Ребята наряду с теми, кто стоит на защите страны. Они и есть настоящая элита и соль нашей земли. Не лица непонятной ориентации, а мужики и ребята. Те, кто преобразует нашу жизнь к лучшему», — пишет Шумков в своем telegram-канале.

Как сообщается на сайте правительства Курганской области, губернатор вручил некоторым сотрудникам завода благодарности министра транспорта РФ. Также победители конкурса профессионального мастерства, который прошел 27 мая, получили награды от гендиректора предприятия Дмитрия Парышева.

Ранее Шумков вручил гендиректору «Курганстальмоста» Дмитрию Парышеву и его сотрудникам благодарственные письма. По словам губернатора, предприятие выполнило особо важное государственное задание.