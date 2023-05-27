Рогов: Киев готовит операцию по захвату Запорожской АЭС

27 мая 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Киев хочет захватить Запорожскую АЭС, чтобы «творить преступные дела», сообщил Владимир Рогов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся захватить Запорожскую АЭС при форсировании Днепра. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Киевский режим сейчас поднимает градус и ставки вокруг Запорожской АЭС. Готовят операцию по обстрелам и форсированию Днепра с высадкой десанта и захватом АЭС», — рассказал Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что Киев хочет захватить станцию, чтобы «творить свои преступные дела». Украинские войска уже больше года обстреливают Запорожскую АЭС. Ранее Рогов сообщал, что Украина собирается устроить там провокацию, обвинив в ней Россию. Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников рассказывал, что на объекте ведется усиленная разведка.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся захватить Запорожскую АЭС при форсировании Днепра. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Киевский режим сейчас поднимает градус и ставки вокруг Запорожской АЭС. Готовят операцию по обстрелам и форсированию Днепра с высадкой десанта и захватом АЭС», — рассказал Рогов. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что Киев хочет захватить станцию, чтобы «творить свои преступные дела». Украинские войска уже больше года обстреливают Запорожскую АЭС. Ранее Рогов сообщал, что Украина собирается устроить там провокацию, обвинив в ней Россию. Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников рассказывал, что на объекте ведется усиленная разведка.