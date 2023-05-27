Военный аналитик назвал условия, при которых Киев получит превосходство в небе

Военный аналитик Прохватилов: 10 000 истребителей помогут ВСУ добиться преимущества в небе

28 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Шведские истребители уступают американским, сказал Владимир Прохватилов Фото: 1st Lt. Christopher Mesnard/USAF новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина сможет добиться господства в небе только при получении десятков тысяч истребителей. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «В данном случае играет роль синергия: качество, количество и цена. То есть, если Украина получит 10 000 истребителей Gripen, у нее тогда появятся шансы добиться господства в воздухе. Но если их будет десять, еще десять советских, которые есть в наличии — это мало что изменит. К большим результатам не приведет и поставка небольшого количества F-16. Это усилит ВСУ, но не приведет к радикальным переменам, пока на вооружении Украины нет западных истребителей. А без воздушной поддержки любое контрнаступление крайне сомнительно», — сказал Владимир Прохватилов. Он подчеркнул, что США вынудят поставить Gripen Киеву. «Отказ Швеции предоставить Украине свои истребители скорее всего, является временным. Gripen — это легкие истребители четвертого поколения. Они слабее американских F-16. Их еще называют истребителями для бедных. Негатив проявляется для нас лишь в том, что, число истребителей на Украине увеличится. А их действительно станет больше. Все западные страны идут навстречу указаниям Пентагона. Вашингтон же принуждает своих союзников в первую очередь предоставлять Украине свое вооружение. А сам с этим медлит», — отметил военный аналитик. Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук попросили Швецию, чтобы она рассмотрела возможность передачи истребителей Gripen Киеву. Сначала Украина получила отказ. Затем министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция готова тренировать украинских пилотов на истребителях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина сможет добиться господства в небе только при получении десятков тысяч истребителей. Об этом URA.RU рассказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «В данном случае играет роль синергия: качество, количество и цена. То есть, если Украина получит 10 000 истребителей Gripen, у нее тогда появятся шансы добиться господства в воздухе. Но если их будет десять, еще десять советских, которые есть в наличии — это мало что изменит. К большим результатам не приведет и поставка небольшого количества F-16. Это усилит ВСУ, но не приведет к радикальным переменам, пока на вооружении Украины нет западных истребителей. А без воздушной поддержки любое контрнаступление крайне сомнительно», — сказал Владимир Прохватилов. Он подчеркнул, что США вынудят поставить Gripen Киеву. «Отказ Швеции предоставить Украине свои истребители скорее всего, является временным. Gripen — это легкие истребители четвертого поколения. Они слабее американских F-16. Их еще называют истребителями для бедных. Негатив проявляется для нас лишь в том, что, число истребителей на Украине увеличится. А их действительно станет больше. Все западные страны идут навстречу указаниям Пентагона. Вашингтон же принуждает своих союзников в первую очередь предоставлять Украине свое вооружение. А сам с этим медлит», — отметил военный аналитик. Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук попросили Швецию, чтобы она рассмотрела возможность передачи истребителей Gripen Киеву. Сначала Украина получила отказ. Затем министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция готова тренировать украинских пилотов на истребителях.