Украина просит у Швеции истребители Gripen

Власти Украины попросили Швецию, чтобы она рассмотрела возможность передачи истребителей Gripen Киеву. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
«В ходе встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen», — написал Руслан Стефанчук в telegram-канале Рады. Однако ранее министр обороны Швеции отмечал, что страна не намерена отправлять Киеву Gripen.
Украина в скором времени получит истребители F-16 американского производства. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Вопрос с точной датой поставки, скорее всего, будет решен 22 мая. Чтобы Вооруженные силы Украины смогли использовать истребители, они должны пройти обучение. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, подготовка летчиков ВСУ к пилотированию истребителей F-16 станет сигналом для России, передает «Федеральное агентство новостей».
В Кремле заявляли, что все западные истребители, поставленные Киеву будут уничтожены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что такая мера помощи украинской стороне со стороны Запада лишь повышает его уровень вовлеченности в конфликт.
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