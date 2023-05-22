Украина просит у Швеции истребители Gripen 22 мая 2023 в 19:25 Размер текста - 17 + Украина просит Швецию отправить истребители Gripen Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины попросили Швецию, чтобы она рассмотрела возможность передачи истребителей Gripen Киеву. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. «В ходе встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen», — написал Руслан Стефанчук в telegram-канале Рады. Однако ранее министр обороны Швеции отмечал, что страна не намерена отправлять Киеву Gripen. Украина в скором времени получит истребители F-16 американского производства. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Вопрос с точной датой поставки, скорее всего, будет решен 22 мая. Чтобы Вооруженные силы Украины смогли использовать истребители, они должны пройти обучение. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, подготовка летчиков ВСУ к пилотированию истребителей F-16 станет сигналом для России, передает «Федеральное агентство новостей». В Кремле заявляли, что все западные истребители, поставленные Киеву будут уничтожены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что такая мера помощи украинской стороне со стороны Запада лишь повышает его уровень вовлеченности в конфликт. Власти Украины попросили Швецию, чтобы она рассмотрела возможность передачи истребителей Gripen Киеву. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. «В ходе встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen», — написал Руслан Стефанчук в telegram-канале Рады. Однако ранее министр обороны Швеции отмечал, что страна не намерена отправлять Киеву Gripen. Украина в скором времени получит истребители F-16 американского производства. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Вопрос с точной датой поставки, скорее всего, будет решен 22 мая. Чтобы Вооруженные силы Украины смогли использовать истребители, они должны пройти обучение. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, подготовка летчиков ВСУ к пилотированию истребителей F-16 станет сигналом для России, передает «Федеральное агентство новостей». В Кремле заявляли, что все западные истребители, поставленные Киеву будут уничтожены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что такая мера помощи украинской стороне со стороны Запада лишь повышает его уровень вовлеченности в конфликт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям