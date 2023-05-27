Министр обороны Сербии сменил Вучича на президентском посту в партии

Министр обороны Сербии Милош Вучевич теперь правит главной партией страны
Министр обороны Сербии Милош Вучевич стал президентом правящей партии SNS. До сегодняшнего дня партией правил лидер страны Александр Вучич. Об этом сообщает сербский портал Kurir.
«Милош Вучевич избран президентом Сербской прогрессивной партии», — говорится в материале портала Kurir. Вучевич сообщил, что для него большое преимущество «наследовать» партию после Вучича. По его словам, он и команда партии осознает всю ответственность «этого вызова».
Ранее Вучич подал в отставку с поста лидера правящей партии Сербии. Он предложил свое место Вучевичу.
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