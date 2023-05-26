В ЯНАО спасатели разыскивают пропавших тундровиков

Для поисков планируется задействовать вертолет МИ-8 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ямальском районе ведутся поиски четверых тундровиков, с 22 мая их местонахождение не известно. Как рассказал URA.RU источник в пресс-службе окружного правительства, один из пропавших — несовершеннолетний.

«Сотрудниками ГКУ „Ямалспас“ проведен вылет для проведения поисково-спасательных работ, в результате проведенных работ обследованы маршруты движения коренных народов, опрошены коренные жители находившиеся в чумах в районе проведения поисковых работ. Работа по поиску людей продолжается», — сообщил источник.

Уточняется, что завтра в 09:00 планируется для поисков задействовать вертолет МИ-8. Также прорабатывается вопрос о привлечении для поисковых работ беспилотника дальнего действия.

Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу правительства ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО пропал коренной житель севера. К его поискам подключился поисково-спасательный отряд «Ямал».