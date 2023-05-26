26 мая 2023

В ЯНАО спасатели разыскивают пропавших тундровиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, мчс, вертолет
Для поисков планируется задействовать вертолет МИ-8 Фото:

В Ямальском районе ведутся поиски четверых тундровиков, с 22 мая их местонахождение не известно. Как рассказал URA.RU источник в пресс-службе окружного правительства, один из пропавших — несовершеннолетний.

«Сотрудниками ГКУ „Ямалспас“ проведен вылет для проведения поисково-спасательных работ, в результате проведенных работ обследованы маршруты движения коренных народов, опрошены коренные жители находившиеся в чумах в районе проведения поисковых работ. Работа по поиску людей продолжается», — сообщил источник.

Уточняется, что завтра в 09:00 планируется для поисков задействовать вертолет МИ-8. Также прорабатывается вопрос о привлечении для поисковых работ беспилотника дальнего действия.

Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу правительства ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО пропал коренной житель севера. К его поискам подключился поисково-спасательный отряд «Ямал».

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В Ямальском районе ведутся поиски четверых тундровиков, с 22 мая их местонахождение не известно. Как рассказал URA.RU источник в пресс-службе окружного правительства, один из пропавших — несовершеннолетний. «Сотрудниками ГКУ „Ямалспас“ проведен вылет для проведения поисково-спасательных работ, в результате проведенных работ обследованы маршруты движения коренных народов, опрошены коренные жители находившиеся в чумах в районе проведения поисковых работ. Работа по поиску людей продолжается», — сообщил источник. Уточняется, что завтра в 09:00 планируется для поисков задействовать вертолет МИ-8. Также прорабатывается вопрос о привлечении для поисковых работ беспилотника дальнего действия. Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу правительства ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО пропал коренной житель севера. К его поискам подключился поисково-спасательный отряд «Ямал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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