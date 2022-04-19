В ЯНАО спасатели разыскивают пропавшего тундровика

Тундровик пропал 18 апреля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источник: группа «Поисково-спасательный отряд „Ямал“» в социальной сети в «ВКонтатке»

В Ямальском районе пропал коренной житель севера Евгений Окотетто. К его поискам подключился поисково-спасательный отряд «Ямал».

«Внимание! Помогите найти человека! Окотетто Евгений Едайкович, 38 лет, Сеяха, Ямальский район, ЯНАО. С 18 апреля 2022 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении спасателей.

В ориентировке указывается, что мужчина ростом 160 см и худощавого телосложения, был одет в черную курту и темные штаны с серыми ботинками. Первым о пропаже человека сообщил его сын. «Помогите найти папу», — написал ребенок в группе «Подслушано Сеяха» в социальной сети «ВКонтакте».