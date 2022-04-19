19 апреля 2022

В ЯНАО спасатели разыскивают пропавшего тундровика

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Тундровик пропал 18 апреля Фото:

В Ямальском районе пропал коренной житель севера Евгений Окотетто. К его поискам подключился поисково-спасательный отряд «Ямал».

«Внимание! Помогите найти человека! Окотетто Евгений Едайкович, 38 лет, Сеяха, Ямальский район, ЯНАО. С 18 апреля 2022 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении спасателей.

В ориентировке указывается, что мужчина ростом 160 см и худощавого телосложения, был одет в черную курту и темные штаны с серыми ботинками. Первым о пропаже человека сообщил его сын. «Помогите найти папу», — написал ребенок в группе «Подслушано Сеяха» в социальной сети «ВКонтакте».

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В Ямальском районе пропал коренной житель севера Евгений Окотетто. К его поискам подключился поисково-спасательный отряд «Ямал». «Внимание! Помогите найти человека! Окотетто Евгений Едайкович, 38 лет, Сеяха, Ямальский район, ЯНАО. С 18 апреля 2022 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении спасателей. В ориентировке указывается, что мужчина ростом 160 см и худощавого телосложения, был одет в черную курту и темные штаны с серыми ботинками. Первым о пропаже человека сообщил его сын. «Помогите найти папу», — написал ребенок в группе «Подслушано Сеяха» в социальной сети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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