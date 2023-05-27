Подоляк: контрнаступление не имеет определенной даты

Подготовка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) займет продолжительное время, а сама операция не имеет определенной даты. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«[Контрнаступление] это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа», — сказал Михаил Подоляк в интервью
Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что страна готова начать контрнаступление в любой день. По его словам, ВСУ готовятся и попросту не имеют права на ошибку. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прогнозировал, что наступление начнется после сдачи Украиной Бахмута (Артемовска), передают «Дни.ру».
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