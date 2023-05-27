Подоляк: контрнаступление не имеет определенной даты

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Украина готовится к контрнаступлению, заявил Михаил Подоляк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подготовка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) займет продолжительное время, а сама операция не имеет определенной даты. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«[Контрнаступление] это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа», — сказал Михаил Подоляк в интервью The Guardian. Он уточнил, что интенсивность подготовки нарастает, но займет продолжительное время.

Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что страна готова начать контрнаступление в любой день. По его словам, ВСУ готовятся и попросту не имеют права на ошибку. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прогнозировал, что наступление начнется после сдачи Украиной Бахмута (Артемовска), передают «Дни.ру».

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Подготовка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) займет продолжительное время, а сама операция не имеет определенной даты. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «[Контрнаступление] это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа», — сказал Михаил Подоляк в интервью The Guardian. Он уточнил, что интенсивность подготовки нарастает, но займет продолжительное время. Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что страна готова начать контрнаступление в любой день. По его словам, ВСУ готовятся и попросту не имеют права на ошибку. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прогнозировал, что наступление начнется после сдачи Украиной Бахмута (Артемовска), передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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