Глава СНБО Данилов: Украина готова начать контрнаступление

Украинские военные готовы начать контрнаступление против российских войск. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Мы всегда готовы. <…> Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку», — заявил Данилов в интервью «Би-би-си».
Данилов подчеркнул, что не назовет конкретную дату начала наступления. «Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Этого нельзя сделать», — добавил глава СНБО.
Ранее URA.RU сообщало о причинах, по которым откладывается контрнаступление Украины. По мнению военный эксперт, ветерана боевых действий Василия Дандыкина, освобождение Артемовска стало фактом задержки наступления ВСУ.
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