Глава СНБО Данилов: Украина готова начать контрнаступление

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, stock
ВСУ готовы к началу контрнаступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные готовы начать контрнаступление против российских войск. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Мы всегда готовы. <…> Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку», — заявил Данилов в интервью «Би-би-си».

Данилов подчеркнул, что не назовет конкретную дату начала наступления. «Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Этого нельзя сделать», — добавил глава СНБО.

Ранее URA.RU сообщало о причинах, по которым откладывается контрнаступление Украины. По мнению военный эксперт, ветерана боевых действий Василия Дандыкина, освобождение Артемовска стало фактом задержки наступления ВСУ.

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Украинские военные готовы начать контрнаступление против российских войск. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы всегда готовы. <…> Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку», — заявил Данилов в интервью «Би-би-си». Данилов подчеркнул, что не назовет конкретную дату начала наступления. «Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Этого нельзя сделать», — добавил глава СНБО. Ранее URA.RU сообщало о причинах, по которым откладывается контрнаступление Украины. По мнению военный эксперт, ветерана боевых действий Василия Дандыкина, освобождение Артемовска стало фактом задержки наступления ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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