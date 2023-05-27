Глава СНБО Данилов: Украина готова начать контрнаступление

27 мая 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

ВСУ готовы к началу контрнаступления Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные готовы начать контрнаступление против российских войск. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы всегда готовы. <…> Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку», — заявил Данилов в интервью «Би-би-си». Данилов подчеркнул, что не назовет конкретную дату начала наступления. «Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Этого нельзя сделать», — добавил глава СНБО. Ранее URA.RU сообщало о причинах, по которым откладывается контрнаступление Украины. По мнению военный эксперт, ветерана боевых действий Василия Дандыкина, освобождение Артемовска стало фактом задержки наступления ВСУ.

Украинские военные готовы начать контрнаступление против российских войск. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы всегда готовы. <…> Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку», — заявил Данилов в интервью «Би-би-си». Данилов подчеркнул, что не назовет конкретную дату начала наступления. «Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Этого нельзя сделать», — добавил глава СНБО. Ранее URA.RU сообщало о причинах, по которым откладывается контрнаступление Украины. По мнению военный эксперт, ветерана боевых действий Василия Дандыкина, освобождение Артемовска стало фактом задержки наступления ВСУ.