В ХМАО появился природный памятник

27 мая 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Кедровый бор передан по контроль дирекции особо охраняемых природных территорий ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургутском районе (ХМАО) тундринский кедровый бор получил официальный статус памятника природы и был передан под контроль объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры. Об этом сообщает окружное правительство. «Особо охраняемая природная территория площадью 350,8 гектаров создана в Сургутском районе. Передача кедрового бора под охрану Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры позволит расширить научную и эколого-просветительскую деятельность», — сообщается в официальном telegram-канале правительства ХМАО. Данный статус позволит сохранить ценные леса, редкие и исчезающие виды животных и растений. В целом все эти мероприятия призваны поддерживать экологический баланс на территории региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вокруг пяти озер, где, в том числе, расположены курорты, создадут охранные зоны. На этих территориях будет запрещено размещать объекты капитального строительства. Исключение составят объекты, связанные с изучением и использованием природных ресурсов и обустройством пляжей.

В Сургутском районе (ХМАО) тундринский кедровый бор получил официальный статус памятника природы и был передан под контроль объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры. Об этом сообщает окружное правительство. «Особо охраняемая природная территория площадью 350,8 гектаров создана в Сургутском районе. Передача кедрового бора под охрану Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры позволит расширить научную и эколого-просветительскую деятельность», — сообщается в официальном telegram-канале правительства ХМАО. Данный статус позволит сохранить ценные леса, редкие и исчезающие виды животных и растений. В целом все эти мероприятия призваны поддерживать экологический баланс на территории региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вокруг пяти озер, где, в том числе, расположены курорты, создадут охранные зоны. На этих территориях будет запрещено размещать объекты капитального строительства. Исключение составят объекты, связанные с изучением и использованием природных ресурсов и обустройством пляжей.