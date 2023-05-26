В ХМАО появился природный памятник

В Сургутском районе (ХМАО) тундринский кедровый бор получил официальный статус памятника природы и был передан под контроль объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры. Об этом сообщает окружное правительство.
«Особо охраняемая природная территория площадью 350,8 гектаров создана в Сургутском районе. Передача кедрового бора под охрану Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры позволит расширить научную и эколого-просветительскую деятельность», — сообщается в официальном telegram-канале правительства ХМАО.
Данный статус позволит сохранить ценные леса, редкие и исчезающие виды животных и растений. В целом все эти мероприятия призваны поддерживать экологический баланс на территории региона.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вокруг пяти озер, где, в том числе, расположены курорты, создадут охранные зоны. На этих территориях будет запрещено размещать объекты капитального строительства. Исключение составят объекты, связанные с изучением и использованием природных ресурсов и обустройством пляжей.
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