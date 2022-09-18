18 сентября 2022
17 сентября 2022

Возле курганских курортов запретят строить новые дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, санаторий, озеро, петухово, озеро медвежье, санаторий озеро медвежье
Территорию пяти озер превратят в охранные зоны Фото:

В Курганской области вокруг пяти озер, где, в том числе, расположены курорты, создадут охранные зоны, в которых нельзя размещать объекты капитального строительства. Исключение составят объекты, связанные с изучением и использованием природных ресурсов и обустройством пляжей. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

«Постановление губернатора Курганской области о создании охранных зон памятников природы регионального значения. <…> Запрещается размещение объектов капитального строительства (кроме объектов, связанных с изучением и использованием природных лечебных ресурсов, обустройством пляжей)», — указано в постановлении губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Охранные зоны появятся у памятников природы регионального значения «Озеро Горькое» в Звериноголовском муниципальном округе (109,93 га), «Озеро Медвежье» в Петуховском муниципальном округе (212,88 га), «Озеро Горькое-Птичанское» в Шумихинском муниципальном округе (22,74 га), «Озеро Горькое-Виктория» в Щучанском муниципальном округе (42,36 га), «Озеро Окуневское» в Юргамышском муниципальном округе (1429,87 га). На этих территориях также будут запрещены стоянки и движение машин, добыча полезных ископаемых, выпас скота, распашка земель. На Окуневском, в том числе, будут запрещены проезд машин вне дорог и разведение костров в неположенных местах.

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В Курганской области вокруг пяти озер, где, в том числе, расположены курорты, создадут охранные зоны, в которых нельзя размещать объекты капитального строительства. Исключение составят объекты, связанные с изучением и использованием природных ресурсов и обустройством пляжей. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации. «Постановление губернатора Курганской области о создании охранных зон памятников природы регионального значения. <…> Запрещается размещение объектов капитального строительства (кроме объектов, связанных с изучением и использованием природных лечебных ресурсов, обустройством пляжей)», — указано в постановлении губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Охранные зоны появятся у памятников природы регионального значения «Озеро Горькое» в Звериноголовском муниципальном округе (109,93 га), «Озеро Медвежье» в Петуховском муниципальном округе (212,88 га), «Озеро Горькое-Птичанское» в Шумихинском муниципальном округе (22,74 га), «Озеро Горькое-Виктория» в Щучанском муниципальном округе (42,36 га), «Озеро Окуневское» в Юргамышском муниципальном округе (1429,87 га). На этих территориях также будут запрещены стоянки и движение машин, добыча полезных ископаемых, выпас скота, распашка земель. На Окуневском, в том числе, будут запрещены проезд машин вне дорог и разведение костров в неположенных местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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