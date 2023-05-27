Бывшие пермские заключенные пообещали биться с ВСУ с удвоенной силой в зоне СВО. Видео

28 мая 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

Бывшие заключенные из Пермского края сейчас принимают участие в спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывшие заключенные из Пермского края, которые сейчас принимают участие в спецоперации, пообещали биться с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с удвоенной силой. Об этом они заявили в своем видеообращении с фронта. «Мы благодарим пермяков за помощь в приобретении тактических кроссовок. Спасибо за внимание и заботу. Мы с удвоенной силой будем долбить <…> (бойцов ВСУ — прим. URA.RU)», — сказал один из солдат на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи». Бывшие заключенные, ставшие бойцами ЧВК, одними из первых приняли участие в боях на Донбассе. Ранее в Совете по правам человека рассказывали, что заключенные, участвовавшие в спецоперации в рядах группы «Вагнер», были помилованы еще до отправки на передовую. Эта информация не разглашалась, потому что была гостайной. В конце марта основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о помиловании порядка пяти тысяч заключенных после окончания контракта.

Бывшие заключенные из Пермского края, которые сейчас принимают участие в спецоперации, пообещали биться с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с удвоенной силой. Об этом они заявили в своем видеообращении с фронта. «Мы благодарим пермяков за помощь в приобретении тактических кроссовок. Спасибо за внимание и заботу. Мы с удвоенной силой будем долбить <…> (бойцов ВСУ — прим. URA.RU)», — сказал один из солдат на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи». Бывшие заключенные, ставшие бойцами ЧВК, одними из первых приняли участие в боях на Донбассе. Ранее в Совете по правам человека рассказывали, что заключенные, участвовавшие в спецоперации в рядах группы «Вагнер», были помилованы еще до отправки на передовую. Эта информация не разглашалась, потому что была гостайной. В конце марта основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о помиловании порядка пяти тысяч заключенных после окончания контракта.