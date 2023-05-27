27 мая 2023
26 мая 2023

Бывшие пермские заключенные пообещали биться с ВСУ с удвоенной силой в зоне СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия, разное, архив. Пермь, мотострелки, автомат, военные, оружие, пехота, сво, штурмовики
Бывшие заключенные из Пермского края сейчас принимают участие в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывшие заключенные из Пермского края, которые сейчас принимают участие в спецоперации, пообещали биться с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с удвоенной силой. Об этом они заявили в своем видеообращении с фронта.

«Мы благодарим пермяков за помощь в приобретении тактических кроссовок. Спасибо за внимание и заботу. Мы с удвоенной силой будем долбить <…> (бойцов ВСУ — прим. URA.RU)», — сказал один из солдат на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи».

Бывшие заключенные, ставшие бойцами ЧВК, одними из первых приняли участие в боях на Донбассе. Ранее в Совете по правам человека рассказывали, что заключенные, участвовавшие в спецоперации в рядах группы «Вагнер», были помилованы еще до отправки на передовую. Эта информация не разглашалась, потому что была гостайной. В конце марта основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о помиловании порядка пяти тысяч заключенных после окончания контракта.

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Бывшие заключенные из Пермского края, которые сейчас принимают участие в спецоперации, пообещали биться с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с удвоенной силой. Об этом они заявили в своем видеообращении с фронта. «Мы благодарим пермяков за помощь в приобретении тактических кроссовок. Спасибо за внимание и заботу. Мы с удвоенной силой будем долбить <…> (бойцов ВСУ — прим. URA.RU)», — сказал один из солдат на видео, которое опубликовано в telegram-канале «Прикамские витязи». Бывшие заключенные, ставшие бойцами ЧВК, одними из первых приняли участие в боях на Донбассе. Ранее в Совете по правам человека рассказывали, что заключенные, участвовавшие в спецоперации в рядах группы «Вагнер», были помилованы еще до отправки на передовую. Эта информация не разглашалась, потому что была гостайной. В конце марта основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал о помиловании порядка пяти тысяч заключенных после окончания контракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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