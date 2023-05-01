Курганцы после праздников час не могли дождаться автобусов

По словам читателя, автобусы были переполнены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Жителям Кургана пришлось 2 мая почти час ждать автобус, чтобы уехать в центр города из 5 микрорайона Заозерного. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Пришли на остановку в 6:50. Пока стояли, несколько переполненных автобусов проехали мимо. За это время только в 07:45 остановился автобус маршрута №58, в котором тоже было много пассажиров», — рассказал читатель. По его словам, вместе с ним на остановке находились около 20 человек.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен.

На проблемы с транспортом пожаловался и житель микрорайона Черемухово. В жалобе на портале «Обратись» он объяснил, что не дождался первого автобуса маршрута №99. На момент написания новости, его обращение оставалось без ответа.

Ранее сотрудники местных заводов жаловались, что им трудно уехать на работу на автобусах. Представители мэрии обязали перевозчика следить за соблюдением расписания водителями. Также, по словам сотрудников администрации, на скорость движения автобусов, в том числе, влияют пробки и светофоры, из-за чего может произойти отклонение от маршрута.