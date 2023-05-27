27 мая 2023
26 мая 2023

В ближайшие дни ЯНАО ждет штормовой ветер и перепады температур

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе в воскресенье ночью стрелки термометров опустятся до +3 градусов, а днем воздух прогреется до +25. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе жителей округа ждет ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«На территории ЯНАО в воскресенье 28 мая ожидается ветер переменного направления 7-12 м/с с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8, местами +15, днем +20,+25 градусов», — сообщают синоптики на сайте управления.

В понедельник 29 мая ветреная погода сохранится. Ветер переменный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +3,+8 градусов, днем потеплеет до +10,+15, местами до +25 градусов. Оба дня будут сопровождаться кратковременными дождями.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО ожидает жаркая и малооблачная неделя. Температура воздуха начнет расти уже со среды 24 мая, а воскресенье достигнет +29.

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В Ямало-Ненецком автономном округе в воскресенье ночью стрелки термометров опустятся до +3 градусов, а днем воздух прогреется до +25. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе жителей округа ждет ветер с порывами до 18 метров в секунду. «На территории ЯНАО в воскресенье 28 мая ожидается ветер переменного направления 7-12 м/с с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8, местами +15, днем +20,+25 градусов», — сообщают синоптики на сайте управления. В понедельник 29 мая ветреная погода сохранится. Ветер переменный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +3,+8 градусов, днем потеплеет до +10,+15, местами до +25 градусов. Оба дня будут сопровождаться кратковременными дождями. Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО ожидает жаркая и малооблачная неделя. Температура воздуха начнет расти уже со среды 24 мая, а воскресенье достигнет +29.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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