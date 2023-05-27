В ближайшие дни ЯНАО ждет штормовой ветер и перепады температур

Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе в воскресенье ночью стрелки термометров опустятся до +3 градусов, а днем воздух прогреется до +25. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе жителей округа ждет ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«На территории ЯНАО в воскресенье 28 мая ожидается ветер переменного направления 7-12 м/с с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8, местами +15, днем +20,+25 градусов», — сообщают синоптики на сайте управления.

В понедельник 29 мая ветреная погода сохранится. Ветер переменный 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +3,+8 градусов, днем потеплеет до +10,+15, местами до +25 градусов. Оба дня будут сопровождаться кратковременными дождями.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО ожидает жаркая и малооблачная неделя. Температура воздуха начнет расти уже со среды 24 мая, а воскресенье достигнет +29.