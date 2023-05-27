В Макеевку привезли помощь для бойцов СВО из Екатеринбурга. Фото

28 мая 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Для участников СВО привезли груз из Екатеринбурга Фото: пресс-служба администрации Макеевки новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Макеевку (ДНР) привезли помощь для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, привезли помощь из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. «В перинатальный центр Макеевки для бойцов СВО доставили помощь из Екатеринбурга. В груз вошли постельное белье, пеленки, пеленальные столы, холодильные камеры», — сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе референдумов в состав России вошли Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области. Фото: пресс-служба администрации Макеевки Фото: пресс-служба администрации Макеевки Фото: пресс-служба администрации Макеевки Фото: пресс-служба администрации Макеевки

В Макеевку (ДНР) привезли помощь для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, привезли помощь из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. «В перинатальный центр Макеевки для бойцов СВО доставили помощь из Екатеринбурга. В груз вошли постельное белье, пеленки, пеленальные столы, холодильные камеры», — сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе референдумов в состав России вошли Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.