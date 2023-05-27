27 мая 2023

В Макеевку привезли помощь для бойцов СВО из Екатеринбурга. Фото

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Для участников СВО привезли груз из Екатеринбурга
Для участников СВО привезли груз из Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Макеевку (ДНР) привезли помощь для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, привезли помощь из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Макеевки.

«В перинатальный центр Макеевки для бойцов СВО доставили помощь из Екатеринбурга. В груз вошли постельное белье, пеленки, пеленальные столы, холодильные камеры», — сообщили в пресс-службе администрации Макеевки.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе референдумов в состав России вошли Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

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В Макеевку (ДНР) привезли помощь для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, привезли помощь из Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. «В перинатальный центр Макеевки для бойцов СВО доставили помощь из Екатеринбурга. В груз вошли постельное белье, пеленки, пеленальные столы, холодильные камеры», — сообщили в пресс-службе администрации Макеевки. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ходе референдумов в состав России вошли Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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