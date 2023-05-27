27 мая 2023
26 мая 2023

В курганском сетевом магазине продают продукты с плесенью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, овощи, продукты, фрукты, черешня, овощи фрукты
Покупательница сняла на видео покрытые плесенью товары, выставленные на продажу Фото:

В супермаркете сети «Метрополис» села Половиннное (Курганская область) продают продукты с плесенью. Об этом рассказал местная жительница, которая сняла на видео прилавки магазина.

«Жесть конечно. Кто хочет в плесенью? Работники „Метрополиса“, вы там совсем <…>? Сами-то едите то, что лежит в корзинах?» — спрашивает пользователь соцсети «ВКонтакте» с ником Ylliana And. Видео размещено в группе «Подслушано — Половинное».

Корреспондент URA.RU направил запросы в управление Роспотребнадзора региона и представителям сетевой компании с просьбой прояснить ситуацию. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее покупательнице продали профитроли с плесенью. Сообщалось, что женщина приобрела испорченные пирожные в одном из курганских магазинов.

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В супермаркете сети «Метрополис» села Половиннное (Курганская область) продают продукты с плесенью. Об этом рассказал местная жительница, которая сняла на видео прилавки магазина. «Жесть конечно. Кто хочет в плесенью? Работники „Метрополиса“, вы там совсем <…>? Сами-то едите то, что лежит в корзинах?» — спрашивает пользователь соцсети «ВКонтакте» с ником Ylliana And. Видео размещено в группе «Подслушано — Половинное». Корреспондент URA.RU направил запросы в управление Роспотребнадзора региона и представителям сетевой компании с просьбой прояснить ситуацию. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее покупательнице продали профитроли с плесенью. Сообщалось, что женщина приобрела испорченные пирожные в одном из курганских магазинов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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