Покупательница сняла на видео покрытые плесенью товары, выставленные на продажу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В супермаркете сети «Метрополис» села Половиннное (Курганская область) продают продукты с плесенью. Об этом рассказал местная жительница, которая сняла на видео прилавки магазина.

«Жесть конечно. Кто хочет в плесенью? Работники „Метрополиса“, вы там совсем <…>? Сами-то едите то, что лежит в корзинах?» — спрашивает пользователь соцсети «ВКонтакте» с ником Ylliana And. Видео размещено в группе «Подслушано — Половинное».

Корреспондент URA.RU направил запросы в управление Роспотребнадзора региона и представителям сетевой компании с просьбой прояснить ситуацию. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее покупательнице продали профитроли с плесенью. Сообщалось, что женщина приобрела испорченные пирожные в одном из курганских магазинов.