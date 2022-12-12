Покупательница пожаловалось на испорченный продукт (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женщина приобрела пирожные с плесенью в одном из курганских магазинов. На испорченный продукт Ирина Михайлова пожаловалась в группе «Черный список — Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Купила сегодня в магазине „Славянка“ на остановке Некрасова профитроли со сметанным кремом. Дата 11 декабря. Только вот все в плесени. Что за сроки? Сколько нужно было пролежать, чтобы так испортиться?» — поделилась переживаниями покупательница. По имеющимся в распоряжении редакции телефонам до руководства кондитерской фабрики дозвониться не удалось. Корреспондент URA.RU направил запрос в Роспотребнадзор Курганской области.

Пользователи под сообщением указывали на то, что этикетка на фотографии, вероятнее всего, поставлена сотрудниками магазина, а не поставщиком продукции. «У меня аналогичная ситуация была летом, ладно хоть недалеко ушла, вернула.» По сроку было якобы сегодняшнее число, плесень при закрытой крышке видно не было, она была как раз под этикеткой», — поделилась собственным опытом Маргарита Левина.

Ранее курганец жаловался на один из сетевых магазинов города, где ему продали хлеб с куском полиэтилена внутри. Об этом URA.RU уже писало. Корреспонденты агентства сообщали также, что жителям Кургана продали в магазине сгущенку с плесенью. О приобретенном испорченном продукте горожане рассказывали в соцсети.

Профитроли были покрыты плесенью Фото: VK «Черный список | Курган»

На этикетке были указаны число и месяц Фото: VK «Черный список | Курган»