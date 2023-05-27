27 мая 2023

Свердловчанам предсказали продолжение жары в регионе

Синоптик Пулин: в Свердловской области продолжится жара с 29 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, тепло, одуванчик, лето
В Екатеринбурге 28 мая ожидается переменная облачность без существенных осадков, заявил синоптик Фото:

В Свердловскую область 29 мая придет дополнительный тропический фронт, который положительно скажется на распространении жары в регионе. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Распространение тропической воздушной массы из Средней Азии здесь направлено на юг Свердловской области и на Южный Урал. Это особенно отчетливо проявится в понедельник 29 мая», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, 28 мая в Свердловской области ожидается температура от +27 до +32 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот день ожидается переменная облачность без существенных осадков с температурой от +29 до +31 градуса тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге 26 мая зафиксирована среднесуточная температура 23,5 градуса тепла. Установленное значение побило рекорд, который зафиксировали еще в 1952 году.

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В Свердловскую область 29 мая придет дополнительный тропический фронт, который положительно скажется на распространении жары в регионе. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Распространение тропической воздушной массы из Средней Азии здесь направлено на юг Свердловской области и на Южный Урал. Это особенно отчетливо проявится в понедельник 29 мая», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, 28 мая в Свердловской области ожидается температура от +27 до +32 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот день ожидается переменная облачность без существенных осадков с температурой от +29 до +31 градуса тепла. Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге 26 мая зафиксирована среднесуточная температура 23,5 градуса тепла. Установленное значение побило рекорд, который зафиксировали еще в 1952 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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