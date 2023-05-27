Свердловчанам предсказали продолжение жары в регионе

Синоптик Пулин: в Свердловской области продолжится жара с 29 мая

В Екатеринбурге 28 мая ожидается переменная облачность без существенных осадков, заявил синоптик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловскую область 29 мая придет дополнительный тропический фронт, который положительно скажется на распространении жары в регионе. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Распространение тропической воздушной массы из Средней Азии здесь направлено на юг Свердловской области и на Южный Урал. Это особенно отчетливо проявится в понедельник 29 мая», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, 28 мая в Свердловской области ожидается температура от +27 до +32 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге в этот день ожидается переменная облачность без существенных осадков с температурой от +29 до +31 градуса тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге 26 мая зафиксирована среднесуточная температура 23,5 градуса тепла. Установленное значение побило рекорд, который зафиксировали еще в 1952 году.