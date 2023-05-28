The Telegraph: Киев отчаялся из-за нехватки солдат перед наступлением

28 мая 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

ВСУ не хватает людей для наступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев в отчаянии начал заполнять пробелы в рядах украинской армии перед грядущем наступлением. Об этом написали в издании The Telegraph. «Готовясь к предстоящей операции, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя», — указали в материале. В статье уточнили, что несмотря на большое количество западной техники и вооружения, украинской армии по-прежнему не хватает людей. Ранее стало известно, что ВСУ готовят масштабное весеннее наступление. Однако операцию начали откладывать, ссылаясь на нехватку техники, личного состава или погодные условия. Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ готовы к атаке, но стране нужно дать больше времени во избежание больших потерь. Также бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что наступления в 2023 году не будет, так как Киеву не хватает вооружения.

Киев в отчаянии начал заполнять пробелы в рядах украинской армии перед грядущем наступлением. Об этом написали в издании The Telegraph. «Готовясь к предстоящей операции, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя», — указали в материале. В статье уточнили, что несмотря на большое количество западной техники и вооружения, украинской армии по-прежнему не хватает людей. Ранее стало известно, что ВСУ готовят масштабное весеннее наступление. Однако операцию начали откладывать, ссылаясь на нехватку техники, личного состава или погодные условия. Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ готовы к атаке, но стране нужно дать больше времени во избежание больших потерь. Также бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что наступления в 2023 году не будет, так как Киеву не хватает вооружения.