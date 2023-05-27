SuperJob: треть курганцев несчастны на работе

28 мая 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Курганцы с трудом вспоминают хорошие дни на работе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ходе соцопроса выяснилось, что трое из десяти опрошенных в Кургане не смогли назвать ни одного хорошего дня на работе за год. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob. «Трое из десяти респондентов утверждают, что ни одного светлого дня на работе за прошедший год не было. В противовес им 3% опрошенных курганцев назвали прекрасным каждый день на любимой работе», — говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. В исследовании подчеркивается, что каждый одиннадцатый опрошенный (9%) назвал лучшим рабочим днем тот, когда выдали премию. Для 5% респондентов, по данным сервиса, самым приятным стал день ухода с работы в отпуск. Ранее URA.RU писало, как соцопрос показал, что курганцы считают начальство главным стрессовым фактором на работе. На негативное отношение руководства к подчиненным указали 17% респондентов.

В ходе соцопроса выяснилось, что трое из десяти опрошенных в Кургане не смогли назвать ни одного хорошего дня на работе за год. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob. «Трое из десяти респондентов утверждают, что ни одного светлого дня на работе за прошедший год не было. В противовес им 3% опрошенных курганцев назвали прекрасным каждый день на любимой работе», — говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. В исследовании подчеркивается, что каждый одиннадцатый опрошенный (9%) назвал лучшим рабочим днем тот, когда выдали премию. Для 5% респондентов, по данным сервиса, самым приятным стал день ухода с работы в отпуск. Ранее URA.RU писало, как соцопрос показал, что курганцы считают начальство главным стрессовым фактором на работе. На негативное отношение руководства к подчиненным указали 17% респондентов.