27 мая 2023
26 мая 2023

SuperJob: треть курганцев несчастны на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы с трудом вспоминают хорошие дни на работе Фото:

В ходе соцопроса выяснилось, что трое из десяти опрошенных в Кургане не смогли назвать ни одного хорошего дня на работе за год. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob.

«Трое из десяти респондентов утверждают, что ни одного светлого дня на работе за прошедший год не было. В противовес им 3% опрошенных курганцев назвали прекрасным каждый день на любимой работе», — говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

В исследовании подчеркивается, что каждый одиннадцатый опрошенный (9%) назвал лучшим рабочим днем тот, когда выдали премию. Для 5% респондентов, по данным сервиса, самым приятным стал день ухода с работы в отпуск.

Ранее URA.RU писало, как соцопрос показал, что курганцы считают начальство главным стрессовым фактором на работе. На негативное отношение руководства к подчиненным указали 17% респондентов.

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В ходе соцопроса выяснилось, что трое из десяти опрошенных в Кургане не смогли назвать ни одного хорошего дня на работе за год. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob. «Трое из десяти респондентов утверждают, что ни одного светлого дня на работе за прошедший год не было. В противовес им 3% опрошенных курганцев назвали прекрасным каждый день на любимой работе», — говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. В исследовании подчеркивается, что каждый одиннадцатый опрошенный (9%) назвал лучшим рабочим днем тот, когда выдали премию. Для 5% респондентов, по данным сервиса, самым приятным стал день ухода с работы в отпуск. Ранее URA.RU писало, как соцопрос показал, что курганцы считают начальство главным стрессовым фактором на работе. На негативное отношение руководства к подчиненным указали 17% респондентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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