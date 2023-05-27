Пермяки отправили обувь бойцам в зону СВО

28 мая 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Пермяки отправили тактическую обувь землякам в зону СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Благотворители из Прикамья направили тактические ботинки землякам в зону проведения специальной военной операции. Об этом говорится в посте паблика «Благотворительный фонд „Добровольцы Донбасса“» в соцсети «ВКонтакте». «Благотворительный фонд „Добровольцы Донбасса“ совместно с федерацией самбо Пермского края и группой „Вежливые люди“ закупили и доставили в подразделение сто пар хорошей тактической обуви для бойцов. Обувь дает удобство в бою», — написано в посте организации. По словам благотворителей, в бою мелочей не бывает. Представители фонда подчеркнули, что с мозолью на ногах боевая задача выполняется через боль. Они уверены, благодаря качественной тактической обуви, землякам в зоне СВО можно идти в бой с комфортом. Ранее URA.RU писало, как военнослужащие на Украине испытывают потребность в летней одежде, обуви, рюкзаках и спальных мешках. Специалисты гуманитарного центра Пермского края просят жителей региона оказать поддержку.

Благотворители из Прикамья направили тактические ботинки землякам в зону проведения специальной военной операции. Об этом говорится в посте паблика «Благотворительный фонд „Добровольцы Донбасса“» в соцсети «ВКонтакте». «Благотворительный фонд „Добровольцы Донбасса“ совместно с федерацией самбо Пермского края и группой „Вежливые люди“ закупили и доставили в подразделение сто пар хорошей тактической обуви для бойцов. Обувь дает удобство в бою», — написано в посте организации. По словам благотворителей, в бою мелочей не бывает. Представители фонда подчеркнули, что с мозолью на ногах боевая задача выполняется через боль. Они уверены, благодаря качественной тактической обуви, землякам в зоне СВО можно идти в бой с комфортом. Ранее URA.RU писало, как военнослужащие на Украине испытывают потребность в летней одежде, обуви, рюкзаках и спальных мешках. Специалисты гуманитарного центра Пермского края просят жителей региона оказать поддержку.