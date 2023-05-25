Пермякам объяснили, в чем сейчас нуждаются бойцы СВО

Жителей Пермского края просят оказать дополнительную помощь участникам спецоперации

В Прикамье сбором для СВО занимается региональный Гуманитарный центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сейчас военнослужащие на Украине испытывают потребность в летней одежде, обуви, рюкзаках и спальных мешках. Об этом сообщили специалисты Гуманитарного центра Пермского края. Жителей региона просят оказать поддержку.

«У бойцов спецоперации есть дополнительная потребность в летней полевой одежде и обуви, рюкзаках, нижнем белье, разгрузке, спальных мешках, пятиточечниках. Краевой гуманитарный центр организует сбор, сортировку и отправку помощи от жителей и организаций Пермского края мобилизованным бойцам, контрактникам и добровольцам, госпиталям, а также детским домам и домам престарелых Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — написано на сайте организации.

В феврале текущего года в рамках реализации проекта «Гуманитарный центр Прикамья» несколько краевых структур подписали соглашение о сотрудничестве для помощи в проведении специальной военной операцией (СВО) на Украине. Сообщалось, что фонд грантов губернатора региона взял на себя обязательства по сбору, формированию и отправке. В зону СВО из Пермского края в прошлом году было отправлено 350 конвоев с грузом.