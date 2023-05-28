ВСУ обстреляли Белгородскую область сотни раз за сутки

Губернатор Гладков: украинская армия обстреляла Белгородскую область 241 раз за сутки
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ВСУ более двухсот раз атаковали Белгородскую область, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки атаковали Белгородскую область 241 раз. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«На Грайворонский городской округ пришлось 115 минометных снарядов <…> В Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировано 103 прилета», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

По его словам, ВСУ 19 раз ударили по Белгородскому району. Также один раз был атакован Борисовский район. Кроме того, удар был нанесен по Краснояружскому району, и два раза обстрелян Волоконовский район.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки атаковали Белгородскую область 241 раз. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «На Грайворонский городской округ пришлось 115 минометных снарядов <…> В Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировано 103 прилета», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ 19 раз ударили по Белгородскому району. Также один раз был атакован Борисовский район. Кроме того, удар был нанесен по Краснояружскому району, и два раза обстрелян Волоконовский район.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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