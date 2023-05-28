ВСУ обстреляли Белгородскую область сотни раз за сутки

ВСУ более двухсот раз атаковали Белгородскую область, заявил Вячеслав Гладков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки атаковали Белгородскую область 241 раз. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«На Грайворонский городской округ пришлось 115 минометных снарядов <…> В Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировано 103 прилета», — написал Вячеслав Гладков в своем
По его словам, ВСУ 19 раз ударили по Белгородскому району. Также один раз был атакован Борисовский район. Кроме того, удар был нанесен по Краснояружскому району, и два раза обстрелян Волоконовский район.
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