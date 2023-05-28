Жительница Турции пришла на участок для голосования на выборах главы государства с ягненком. Другие избиратели были обескуражены ее поступком.
«Женщина пришла на избирательный участок в школе с ягненком. Он играл, а другие граждане снимали его и улыбались», — сообщает турецкий новостной канал
Пока женщина голосовала, ягненок ждал ее. После они вместе покинули избирательный участок. Отмечается, что на ягненка была надета полосатая кофта.
В Турции в воскресенье проходит второй тур президентских выборов. На кресло главы государства претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его конкурент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре Эрдоган набрал 49,5% голосов, его противник — 45%.
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