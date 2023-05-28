Женщина пришла на выборы в Турции с необычным питомцем. Видео

В Турции избирательница пришла на участок с ягненком в свитере

28 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Ягненок ждал, пока его хозяйка проголосует Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции Жительница Турции пришла на участок для голосования на выборах главы государства с ягненком. Другие избиратели были обескуражены ее поступком. «Женщина пришла на избирательный участок в школе с ягненком. Он играл, а другие граждане снимали его и улыбались», — сообщает турецкий новостной канал TRT Haber. Пока женщина голосовала, ягненок ждал ее. После они вместе покинули избирательный участок. Отмечается, что на ягненка была надета полосатая кофта. В Турции в воскресенье проходит второй тур президентских выборов. На кресло главы государства претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его конкурент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре Эрдоган набрал 49,5% голосов, его противник — 45%.

Жительница Турции пришла на участок для голосования на выборах главы государства с ягненком. Другие избиратели были обескуражены ее поступком. «Женщина пришла на избирательный участок в школе с ягненком. Он играл, а другие граждане снимали его и улыбались», — сообщает турецкий новостной канал TRT Haber. Пока женщина голосовала, ягненок ждал ее. После они вместе покинули избирательный участок. Отмечается, что на ягненка была надета полосатая кофта. В Турции в воскресенье проходит второй тур президентских выборов. На кресло главы государства претендуют действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его конкурент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. В первом туре Эрдоган набрал 49,5% голосов, его противник — 45%.